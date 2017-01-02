Минск, 3 января. В Беларуси введены международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Совместное постановление Совмина и Национального банка от 30 декабря 2016 года № 1119/35 "О введении в действие на территории Республики Беларусь Международных стандартов финансовой отчетности и их разъяснений, принимаемых Фондом Международных стандартов финансовой отчетности" опубликовано 3 января на сайте правительства.

Согласно документу 1 января 2017 года на территории страны в качестве технических нормативных правовых актов вводятся международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" и международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда".



Кроме того, вводятся такие документы стандартов финотчетности, как: "Учет приобретений долей участия в совместных операциях (поправки к международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 11)"; "Разъяснение допустимых методов амортизации (поправки к международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 и международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 38)"; "Сельское хозяйство: плодовые культуры (поправки к международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 и международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 41)"; "Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности (поправки к международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 27)" и другие.

Переход белорусских организаций на МСФО обсуждался и прорабатывался несколько лет. Как сообщил в сентябре прошлого года первый заместитель министра финансов Максим Ермолович, отчетность по международным стандартам за 2016 год подготовят более 90 государственных компаний. "Переход предприятий на МСФО — важный вопрос, который позволяет получить достоверную информацию о деятельности компаний", — отметил он.

В августе 2016 года Международный валютный фонд рекомендовал белорусским властям привести стандарты бухгалтерского учета в соответствие с международными и ввести МСФО в 2017 году.

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Алексей Александров, БелаПАН.