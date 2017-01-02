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На первых в 2017 году торгах белорусский рубль подешевел к доллару и евро
03.01.2017 13:02 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 3 января. На первых в 2017 году торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 3 января белорусский рубль снизился к доллару и евро, укрепился — к российскому рублю.
По итогам торгов курс евро вырос на 0,0095 рубля (0,46%) до 2,0545 рубля.
Курс доллара вырос на 0,0081 рубля (0,41%) и составил 1,9666 рубля.
Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0298 рубля (0,92%) и составил 3,2142 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
Согласно базовому сценарию властей Беларуси, доллар в конце 2017 года будет стоить 2,2 рубля. Базовый сценарий основан на том, что средняя цена нефти на мировом рынке в 2017 году составит 35 долларов за баррель, а среднегодовой курс в России сложится на уровне 75 российских рублей за доллар.
В России 3 января средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами "завтра" на 11.30 повысился на 0,3803 рубля и составил 61,0372 рубля (на 11.30 30 декабря 2016 года был равен 60,6569 рубля).
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 3 января. На первых в 2017 году торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 3 января белорусский рубль снизился к доллару и евро, укрепился — к российскому...
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