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В 2017 году эксперты МАГАТЭ зачастят на БелАЭС
03.01.2017 13:14 — Новости Экономики | БДГ
В 2017 году на Белорусскую АЭС неоднократно наведаются специалисты из МАГАТЭ: запланированы оценочные и экспертные миссии организации.
Как рассказал
Также в 2017 году по запросу Беларуси состоится ряд оценочных миссий МАГАТЭ, в том числе по аварийной готовности (EPREV), государственной системе учета и контроля ядерных материалов (ISSAS), будет осуществлена подготовка к миссии по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) и миссии по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики (миссия INIR).
В рамках проекта технического сотрудничества МАГАТЭ «Поддержка человеческих ресурсов и развитие инфраструктуры для ввода в эксплуатацию первой АЭС» запланирован ряд экспертных миссий агентства, в том числе по вопросам управления финансовыми рисками, обзору стратегии обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом и другим рекомендуемым МАГАТЭ направлениям.
Напомним, что Белорусская атомная станция
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В 2017 году на Белорусскую АЭС неоднократно наведаются специалисты из МАГАТЭ: запланированы оценочные и экспертные миссии организации.
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