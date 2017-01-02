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В 2017 году эксперты МАГАТЭ зачастят на БелАЭС

03.01.2017 13:14 — Новости Экономики | БДГ  
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В 2017 году на Белорусскую АЭС неоднократно наведаются специалисты из МАГАТЭ: запланированы оценочные и экспертные миссии организации.

Как рассказал БЕЛТА министр энергетики Владимир Потучпик, по рекомендациям Комитета по осуществлению Конвенции Эспо, уже в январе 2017 года состоится миссия МАГАТЭ по рассмотрению площадки АЭС с учетом внешних событий (миссия SEED).

Также в 2017 году по запросу Беларуси состоится ряд оценочных миссий МАГАТЭ, в том числе по аварийной готовности (EPREV), государственной системе учета и контроля ядерных материалов (ISSAS), будет осуществлена подготовка к миссии по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) и миссии по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики (миссия INIR).

В рамках проекта технического сотрудничества МАГАТЭ «Поддержка человеческих ресурсов и развитие инфраструктуры для ввода в эксплуатацию первой АЭС» запланирован ряд экспертных миссий агентства, в том числе по вопросам управления финансовыми рисками, обзору стратегии обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом и другим рекомендуемым МАГАТЭ направлениям.

Напомним, что Белорусская атомная станция недавно вновь оказалась в центре скандала. На стройку доставлен новый корпус реактора для БелАЭС, который по дороге вошел в контакт с опорой контактной сети. В администрации АЭС сообщили, что повреждений не выявлено. По традиции, «экспертиза» была проведена на глазок. Белорусские СМИ растиражировали снимок с заметным «шрамом» на теле корпуса. Литва уже вручила ноту протеста белорусскому послу в связи с шестым по счету за последний год инцидентом на БелАЭС.

 

 
 
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В 2017 году на Белорусскую АЭС неоднократно наведаются специалисты из МАГАТЭ: запланированы оценочные и экспертные миссии организации.

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