В 2017 году на Белорусскую АЭС неоднократно наведаются специалисты из МАГАТЭ: запланированы оценочные и экспертные миссии организации.

Как рассказал БЕЛТА министр энергетики Владимир Потучпик, по рекомендациям Комитета по осуществлению Конвенции Эспо, уже в январе 2017 года состоится миссия МАГАТЭ по рассмотрению площадки АЭС с учетом внешних событий (миссия SEED).

Также в 2017 году по запросу Беларуси состоится ряд оценочных миссий МАГАТЭ, в том числе по аварийной готовности (EPREV), государственной системе учета и контроля ядерных материалов (ISSAS), будет осуществлена подготовка к миссии по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) и миссии по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики (миссия INIR).

В рамках проекта технического сотрудничества МАГАТЭ «Поддержка человеческих ресурсов и развитие инфраструктуры для ввода в эксплуатацию первой АЭС» запланирован ряд экспертных миссий агентства, в том числе по вопросам управления финансовыми рисками, обзору стратегии обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом и другим рекомендуемым МАГАТЭ направлениям.