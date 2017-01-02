МИНСК, 3 янв – Sputnik. Доллар США и евро подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.

Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы валют:

доллар США — 1,9666 рубля

евро — 2,0545 рубля

100 российских рублей — 3,2142 рубля

Таким образом, на первых торгах 2017-го доллар и евро поднялись в цене – на 0,41% и 0,46% соответственно. Российский рубль 3 января подешевел почти на три копейки за 100 рублей.

По расчетам белорусского правительства, курс доллара в текущем году составит 2 рубля 21 копейку.