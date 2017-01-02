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Доллар и евро начали 2017 год с подорожания
03.01.2017 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Доллар США и евро подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.
Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы валют:
Таким образом, на первых торгах 2017-го доллар и евро поднялись в цене – на 0,41% и 0,46% соответственно. Российский рубль 3 января подешевел почти на три копейки за 100 рублей.
По расчетам белорусского правительства, курс доллара в текущем году составит 2 рубля 21 копейку.
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На первых торгах 2017 года заметно упал в цене российский рубль – почти на три копейки за 100 белорусских рублей.
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