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Доллар и евро начали 2017 год с подорожания

03.01.2017 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв – Sputnik. Доллар США и евро подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.

Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы валют:

  • доллар США — 1,9666 рубля
  • евро — 2,0545 рубля
  • 100 российских рублей — 3,2142 рубля

Таким образом, на первых торгах 2017-го доллар и евро поднялись в цене – на 0,41% и 0,46% соответственно. Российский рубль 3 января подешевел почти на три копейки за 100 рублей.

По расчетам белорусского правительства, курс доллара в текущем году составит 2 рубля 21 копейку.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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На первых торгах 2017 года заметно упал в цене российский рубль – почти на три копейки за 100 белорусских рублей.

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