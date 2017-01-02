Минск, 3 января. Объем годового производства калийных удобрений в ОАО "Беларуськалий" в 2016 году оценивается в 10 млн тонн, сообщил генеральный директор предприятия Иван Головатый в интервью, которое опубликовано в последнем номере газеты "Калийщик Солигорска".

"По итогам 12 месяцев этого года (2016-го. — БелаПАН.) на нашем предприятии будет произведено чуть более 10 млн тонн удобрений. Этот достойный показатель мы удерживаем на протяжении трех последних лет", — сказал Головатый.

Гендиректор при этом уточнил, что 92,5% продукции предприятия поступает на внешние рынки.

"Безусловно, уходящий год был не самым простым в череде последних лет для ОАО "Беларуськалий". Кризисные явления на мировом рынке калия, низкая покупательская способность наших основных заказчиков, позднее подписание некоторых основных контрактов привели к снижению стоимости калийных удобрений на внешних рынках", — подчеркнул руководитель.

В правительстве Беларуси рассчитывают на рост экспорта калийных удобрений до 10 млн тонн в 2017 году. "Цены выровнялись и даже несколько поднялись, заключены контракты. Сегодня "Беларуськалий" работает на 95% загрузки, но спрос есть", — заявил журналистам 21 декабря заместитель премьер-министра Михаил Русый.

В 2015 году ОАО "Белорусская калийная компания" экспортировала порядка 9,2 млн тонн калийных удобрений.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Объем производства "Беларуськалия" в 2016 году оценивается в 10 млн тонн Минск, 3 января. Объем годового производства калийных удобрений в ОАО "Беларуськалий" в 2016 году оценивается в 10 млн тонн, сообщил генеральный директор...

Алексей Александров, БелаПАН.