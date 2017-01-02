Рост экспорта в Россию связан с реэкспортом санкционных товаров, а снижение поставок нефтепродуктов серьезно ударило по белорусскому экспорту в Евросоюз.

Экспорт товаров по итогам января-ноября 2016 года ушел в минус на 13,3% (против минус 15,7% за девять месяцев), при этом отрицательное сальдо продолжает увеличиваться: буквально за один месяц зафиксирован рост показателя сразу на на 497 млн долларов, сообщает TUT.BY со ссылкой на Белстат.

За одиннадцать месяцев нынешнего года за пределами страны продано товаров на 21,3 млрд долларов, в том числе поставки в Россию составили 9,8 млрд долларов (+2,1% к аналогичному периоду прошлого года), в страны ЕС - 5,3 млрд (-32,8%).

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января-ноября составило 3,453 млрд долларов (минус 2,956 млрд по уточненным данным за десять месяцев) против 3,086 млрд за аналогичный период прошлого года.

Слишком много "если"

Экономист Лев Марголин сделал один вывод на основе официальной статистики: Россия не состоянии компенсировать Беларуси потери европейского рынка.

- Сегодня Россия не в состоянии компенсировать сокращение экспорта в страны Евросоюза. Мы понимаем, что в Евросоюз мы экспортируем сырьевые товары: нефтепродукты, калийные удобрения. Увы, но не появляется новых высокотехнологичных позиций белорусского экспорта, которые могли бы компенсировать экспортные потери.

Рост экспорта в Россию, можно предположить, произошел за счет поставок продукции сельского хозяйства. Не исключено, что названные 2% дал именно реэкспорт санкционных товаров; являясь транзитной страной, Беларусь выступает как поставщик.

- Падение экспорта почти на треть с Евросоюзом произошло за счет сокращения поставок нефтепродуктов?

- Статистику нужно еще детально проанализировать. Недопоставка российской нефти в Беларусь составила меньше трети, поэтому, похоже, нужно еще учитывать и ценовой фактор.

- Есть ли потенциал у официального Минска для наращивания экспорта в 2017 году?

- Нет, конечно. Но если бы вдруг поднялись цены на нефть и нефтепродукты, и это повышение оказалось продолжительным, то рост по сравнению с прошлым годом мог быть. Если бы удалось решить все проблемы с Россией, если бы Россия поставила 24-25 млн тонн нефти. Очень много "если", на осуществление которых не приходится рассчитывать. Поэтому очень сложно ожидать роста экспорта в 2017 году, даже по сравнению с 2016 годом.