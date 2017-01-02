В Беларуси планируется в течение двух лет создать Единую автоматизированную систему взыскания (ЕАСВ), которая установит более жесткий контроль за финансовыми потоками субъектов хозяйствования, аккумулирует информацию о банковских счетах должников, а также упростит работу банков и судебных приставов.





Как стало известно TUT.BY, Национальный банк разработал проект указа «О совершенствовании безналичных расчетов». Документ подготовлен «в целях укрепления платежной дисциплины, снижения уровня долларизации национальной экономики, сокращения сферы использования иностранной валюты и установления в Беларуси единого порядка погашения задолженности» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по денежным обязательствам посредством взыскания в бесспорном порядке средств должников, находящихся в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях и Банке развития. Инициатива регулятора уже поддержана банками и рядом госорганов (Министерством по налогам и сборам, Минфином, Минэкономики, Министерством труда и социальной защиты, в том числе ФСЗН, Государственным таможенным комитетом, Комитетом госконтроля, Минюстом, Следственным комитетом, Верховным судом, Генпрокуратурой).

Главным отличием нового порядка погашения задолженности является создание Единой автоматизированной системы взыскания, которая позволит погашать задолженности должника по обязательствам в белорусских рублях посредством взыскания денежных средств и (или) электронных денег должника, находящихся в банках, в пределах общей суммы имеющейся у него задолженности, а также оптимизировать процесс взаимодействия органов взыскания и иных взыскателей с банковской системой, освободить банки от несвойственных им функций по ведению картотеки «Расчетные документы, не оплаченные в срок», говорится в обосновании к проекту указа.

Погашение задолженности будет осуществляться, в первую очередь, за счет имеющихся в банках средств должника в белорусских рублях. В случае их недостаточности банки имеют право покрывать долги за счет покупки имеющейся у должника иностранной валюты по курсу Нацбанка или погашения электронных денег по курсу, установленному банком на дату проведения операции.

Разработчики документа считают, что внедрение нового порядка погашения позволит снизить риски увеличения задолженности перед бюджетом; исключить случаи многократного списания органами взыскания одной и той же суммы денежных средств со всех счетов должников; исключить необходимость запрашивать органами взыскания у всех банков информацию о наличии счетов, открытых должнику в банках, и о наличии денежных средств на его счетах.

Кроме того, ЕАСВ аккумулирует сведения о задолженности должника и об истории ее погашения в едином центре, независимо от того, каким банком и с какого счета должника осуществлялось списание денежных средств.

Все это также приведет к сокращению документооборота между органами взыскания и банками.

Поскольку данный проект планируется реализовать с учетом действующей технологии взыскания, то это «не повлечет значительного расходования бюджетных средств», говорится в обосновании.

Разработчики документа предполагают, что новая система сможет заработать с 1 января 2019 года.