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Китай пустил первый грузовой поезд в Великобританию

03.01.2017 18:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Китай запустил с 1 января 2017 года прямое грузовое железнодорожное сообщение между городом Иу, расположенном на востоке КНР, и Лондоном, передает китайское издание China Daily.

Китай пустил первый грузовой поезд в Великобританию
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Состав проследует маршрутом длиной в 12 тысяч километров по территориям Казахстана, России, Беларуси, Польши, Германии, Бельгии и Франции. По времени это займет около 18 суток. Сообщается, что первое время состав будет курсировать по данному маршруту раз в неделю.

Перевозку осуществляет компания Yiwu Timex Industrial Investment Co., она уже больше года занимается грузоперевозками из Китая в Испанию. Первым рейсом в Лондон уехали партии одежды, галантерейных изделий и других потребительских товаров.

Китай в последнее время расширил свои железнодорожные перевозки в Европу. Доставка грузов железной дорогой в рамках проекта Новый шелковый путь, по ожиданиям, займет нишу между дешевой, но занимающей большое количество времени морской доставкой и авиаперевозками, которые стоят дороже, но самые скоростные.

 
Теги: Минск
 
 
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"Товарняк" преодолеет путь длиной в 12 тысяч километров через территории семи стран, включая Беларусь.

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