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Про успехи в труде и счастье в личной жизни: чем отличился президент в новогоднем поздравлении

03.01.2017 18:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Новогодние обращения президентов к народу стали неотъемлемым символом праздника наряду с тазиком салата оливье. Среди глав соседних государств больше остальных, 23 раза, поздравлял свой народ Александр Лукашенко. Мы проанализировали тексты его поздравлений и отобразили их в инфографике. Кроме анализа количества слов в поздравлениях, мы решили напомнить, каким видел президент каждый минувший год и о чем мечтал в наступающем году.


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Новогодние обращения президентов неотъемлимый символом праздника, как тазиком оливье. Среди глав соседних государств больше остальных, 23 раза, поздравлял свой...

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