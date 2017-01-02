Новогодние обращения президентов к народу стали неотъемлемым символом праздника наряду с тазиком салата оливье. Среди глав соседних государств больше остальных, 23 раза, поздравлял свой народ Александр Лукашенко. Мы проанализировали тексты его поздравлений и отобразили их в инфографике. Кроме анализа количества слов в поздравлениях, мы решили напомнить, каким видел президент каждый минувший год и о чем мечтал в наступающем году.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Про успехи в труде и счастье в личной жизни: чем отличился президент в новогоднем поздравлении Новогодние обращения президентов неотъемлимый символом праздника, как тазиком оливье. Среди глав соседних государств больше остальных, 23 раза, поздравлял свой...