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Олигарх Карич после 11 лет скитаний в Беларуси и России вернулся в Сербию
03.01.2017 18:46 — Новости Экономики | Tut.by
Накануне Нового года сербский олигарх Боголюб Карич, который реализует несколько крупных строительных проектов в Минске, прибыл в Белград. Это произошло спустя 11 лет после того, как в отношении него на родине было возбуждено уголовное дело.
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Поводом для возвращения в Сербию послужила свадьба его дочери.
26 декабря прокуратура Сербии приостановила расследование уголовного дела против Боголюба Карича и еще четырех других подозреваемых в злоупотреблении служебным положением в компании «Mobtel». А Верховный суд отозвал ордер на арест владельца BK Group.
Карич сообщил журналистам, что не намерен заниматься политикой и тем более баллотироваться на пост президента Сербии. При этом готов служить сербскому народу.
В прошлом году бизнесмен запустил собственный телеканал в Сербии.
Боголюб Карич вместе со своими братьями Драгомиром, Сретеном и Зораном считался одним из самых влиятельных бизнесменов Сербии во времена правления Слободана Милошевича. По неофициальным данным, ежегодный оборот его холдинга «Братья Каричи» достигал 5 млрд долларов. Боголюб Карич несколько месяцев был даже министром приватизации Сербии. После падения режима Милошевича братья Каричи утратили свои бизнес-позиции в Сербии, но сохранили возможность влиять на политику. Обвинение против Боголюба Карича было выдвинуто в начале 2006 года в ходе расследования деятельности мобильного оператора Mobtel — его обвиняли в финансовых махинациях, в результате которых государству нанесен ущерб более чем на 40 млн евро. Вскоре после этого сербские власти выдали международный ордер на арест Боголюба Карича. Однако к тому времени он уже покинул страну.
В 2010 году сообщалось, что Россия предоставила убежище Боголюбу Каричу. Спустя несколько лет он обзавелся офисом и жильем в Минске, где ему была доверена реализация нескольких крупных девелоперских проектов («Маяк Минска», «Минск-Мир» и др.). 28 декабря прошлого года Александр Лукашенко, который известен дружбой с сербскими бизнесменами, своим указом № 497
Боголюб Карич за последний год несколько раз встречался в Минске и Москве с президентом Сербии Томиславом Николичем.
— Я до сих пор считаю обвинительный акт против него (Карича) политически мотивированным, — сказал президент Сербии журналистам. Но при этом Николич отметил, что не может оказывать влияния на судебную систему. Сам Боголюб Карич обвинения в свой адрес отвергал, говорил, что над ним устроили политическую расправу.
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Накануне Нового года сербский олигарх Боголюб Карич, который реализует несколько крупных строительных проектов в Минске, прибыл в Белград. Это произошло спустя 11...
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