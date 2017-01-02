﻿ Беларусь ограничила поставки мяса птицы из двух регионов Венгрии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь ограничила поставки мяса птицы из двух регионов Венгрии

03.01.2017 19:39 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь из-за птичьего гриппа ограничила поставки мяса птицы из двух регионов Венгрии, сообщили БЕЛТА в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

По данным Международного эпизоотического бюро, на территории медье Бач-Кишкун и Яс-Надькун-Сольнок зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В этой связи вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов Венгрии живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы.

Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанной продукции из этих областей Венгрии отменяются.

Грипп птиц — контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения, протекающая с различной степенью тяжести (от бессимптомной инфекции до тяжелых генерализованных форм септицемии). Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Там зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Олигарх Карич после 11 лет скитаний в Беларуси и России вернулся в Сербию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика