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Беларусь ограничила поставки мяса птицы из двух регионов Венгрии
03.01.2017 19:39 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь из-за птичьего гриппа ограничила поставки мяса птицы из двух регионов Венгрии, сообщили БЕЛТА в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.
По данным Международного эпизоотического бюро, на территории медье Бач-Кишкун и Яс-Надькун-Сольнок зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В этой связи вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов Венгрии живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы.
Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанной продукции из этих областей Венгрии отменяются.
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Там зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.
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