Беларусь из-за птичьего гриппа ограничила поставки мяса птицы из двух регионов Венгрии, сообщили БЕЛТА в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

По данным Международного эпизоотического бюро, на территории медье Бач-Кишкун и Яс-Надькун-Сольнок зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В этой связи вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов Венгрии живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы.

Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанной продукции из этих областей Венгрии отменяются.

Грипп птиц — контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения, протекающая с различной степенью тяжести (от бессимптомной инфекции до тяжелых генерализованных форм септицемии). Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.