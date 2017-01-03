МИНСК, 3 янв — Sputnik. Новое месторождение нефти, получившее название Угольское, открыто специалистами белорусского нефтегазодобывающего объединения " Белоруснефть " в Речицком районе Гомельской области.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно требовал от нефтяников активизировать поиски залежей углеводородов в республике , отмечая, что "если есть нефть, то где-то должен быть и газ". В декабре 2016 года вице-премьер Беларуси Михаил Русый, выступая в парламенте, заявил, что в республике может быть дополнительно открыто несколько месторождений нефти с запасами до пяти миллионов тонн .



© Sputnik / Виктор Толочко В Беларуси открыто новое месторождение нефти

Как было открыто месторождение

Как рассказали Sputnik в пресс-службе ПО "Белоруснефть", месторождение "открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название " Угольское ".

В пресс-службе также рассказали о некоторых этапах открытия месторождения. Так, во время разведочного бурения Угольской подсолевой структуры поисковая скважина №1 —Угольская с глубиной 5218 метров при освоении семилукского горизонта дала приток нефти с газом дебитом около 39,5 тонны в сутки.

Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1 миллион 695 тысяч тонн нефти. Более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины, отметили в объединении.

Много это или мало?

Как пояснили Sputnik в ПО "Белоруснефть", нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление.

"Это среднее по меркам Беларуси месторождение. Но оно позволит нам пополнить наши запасы и удерживать объемы добычи нефти на прогнозном уровне", — заметили в пресс-службе объединения.

Со своей стороны член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор геолого-минералогических наук, профессор Роман Айзберг считает, что для республики это крупное и значительное открытие.

"Это самое крупное открытие в Беларуси за последние может быть 10 лет. Но это месторождение не открывает никакой новой зоны в Припятском нефтеносном бассейне. Оно открыто вблизи месторождений, с которых добывают нефть уже более 50 лет", — заявил Айзберг в эксклюзивном интервью радио Sputnik.



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Ученый заметил, что нефть Угольского месторождения залегает глубоко. "Это очень глубокие горизонты, поэтому бурить и добывать нефть с таких глубин непросто. Однако оно находится близко к уже проложенным трубопроводам и к местам, где происходит сепарация нефти от воды", — добавил профессор.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik.

Белорусский Кувейт

До сих пор в Беларуси самым крупным остается Речицкое месторождение, хотя на сегодняшний день открыто уже 81 нефтяное месторождение.

В последний раз специалисты "Белоруснефти" открывали крупное нефтяное месторождение в 2013 году — оно получило сначала название Западно-Калининское, а позднее было переименовано в Карташовское, в честь известного белорусского геолога Николая Карташа. Месторождение расположено в Хойникском районе Гомельской области, начальный приток на первой скважине составил более 30 тонн нефти в сутки.

В 2014-2015 годах специалисты РУП "Белгеология" открыли Южно-Шатилковское месторождение нефти — также в Гомельской области. Кроме того, открывались новые залежи нефти в пределах Речицкого месторождения.



© Sputnik / Виктор Толочко От буровой установки до скважины: как добывают белорусскую нефть

Как ранее сообщал Sputnik, первая белорусская нефть была добыта в 1964 году, дебит пробуренной скважины составил 120 тонн в сутки, причем нефть била фонтаном. Через несколько дней на еще одной скважине по соседству забил нефтяной фонтан дебитом 600 тонн в сутки.

Белорусская нефть фонтанировала до 1971 года, самая большая добыча была зафиксирована в 1975 году и составила почти восемь миллионов тонн.

С 1975-1976 годов в республике началось падение нефтедобычи, оно происходило до 1982 года, когда объем добычи был остановлен на отметке около двух миллионов тонн. Как сегодня считают белорусские ученые, падение объемов добычи стало результатом неправильного освоения недр в советский период. Если бы этого не случилось, сегодня страна могла бы без особых усилий добывать порядка трех миллионов тонн нефти в год.

В последние три года "Белоруснефть" стабилизировала добычу нефти на уровне 1,645 миллиона тонн в год. Вся добываемая в Беларуси нефть экспортируется в страны Евросоюза, преимущественно в Германию.

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