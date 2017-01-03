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Создана межведомственная рабочая группа для урегулирования вопросов, связанных с предоставлением населению услуг ЖКХ

03.01.2017 19:49 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 3 января. В Беларуси создана межведомственная рабочая группа для урегулирования вопросов, связанных с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение подписал 30 декабря премьер-министр Андрей Кобяков, сообщает пресс-служба правительства.

Группу возглавил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. В ее состав вошли представители Министерства энергетики, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства экономики, РУП "Минскэнерго", ГПО "Белтопгаз", УП "Минскоблгаз".

Группе поручено выработать и до 1 марта 2017 года внести в Совет министров предложения о реализации согласованной государственной политики в части определения порядка оказания населению, проживающему в многоквартирных жилых домах, коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (для целей отопления), в том числе в местах общего пользования, а также источников финансирования и порядка возмещения затрат организаций, осуществляющих учет, расчет и начисление населению платы за данные услуги; порядка технического обслуживания вводных и внутридомовых газопроводов многоквартирных жилых домов, являющихся общим имуществом собственников жилых помещений, а также источников финансирования и порядка возмещения затрат организаций, осуществляющих данное техническое обслуживание; перечня нормативных правовых актов, подлежащих корректировке и разработке, а также органов госуправления, ответственных за их разработку.

При необходимости межведомственная рабочая группа в установленном порядке может привлекать к участию в ее работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству Республики Беларусь.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 января. В Беларуси создана межведомственная рабочая группа для урегулирования вопросов, связанных с предоставлением населению жилищно-коммунальных...

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