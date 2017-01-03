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В 2017 году в Беларуси планируется построить 3,5 млн квадратных метров жилья
03.01.2017 18:46 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 3 января. В 2017 году в Беларуси планируется построить 3,5 млн квадратных метров жилья. Это предусмотрено постановлением правительства № 1113 от 29 декабря 2016 года "О мерах по выполнению заданий на 2017 год по строительству жилых домов, объемах ввода в эксплуатацию и финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2018 году", которое опубликовано на сайте Совмина.
Наибольшее количество квадратных метров за год должно появиться в Минской области (972 тыс.), наименьшее — в Могилевской (280 тыс.). В Минске будет построено не более 644 тыс. квадратных метров жилья.
По расчетам разработчиков документа, объемы финансирования строительства составят за год 3,7 млрд рублей: 160 млн будут направлены из консолидированного бюджета, 245 млн — кредитные ресурсы банков, включая льготное кредитование, 2,86 млрд — собственные средства граждан, 439 млн — средства организаций, включая займы, иностранные источники. Таким образом, в правительстве рассчитывают, что годовая программа строительства жилья будет более чем на 77% профинансирована из собственных средств населения.
Кредиты на строительство жилья на определяемых самостоятельно условиях будут выделять пять банков: "Беларусбанк", "Белагропромбанк", "БПС-Сбербанк", "Приорбанк" и "Банк БелВЭБ". Общий объем такого кредитования не превысит 27 млн рублей. При этом первые два банка население прокредитуют еще на 30 млн — по ставкам, уменьшенным на 50% ставки рефинансирования. Эти кредиты положены гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, потери банков компенсируются из республиканского бюджета.
Планируется построить 260 тыс. квадратных метров жилья для 4.329 многодетных семей, предполагается, что на эти цели будет выделено 128 млн рублей льготных кредитов, а около 23 млн рублей составят их собственные средства. В правительстве также рассчитывают за год возвести 22,85 тыс. квадратных метров социального жилья.
В текущем году в городах-спутниках предлагается построить 10,6 тыс. квадратных метров жилья для 155 граждан. Осваиваться в качестве таковых будут только Жабинка Брестской области и Скидель Гродненской области. Застройка городов-спутников Минска не предусмотрена.
Кроме того, постановлением установлены предельный норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в 660 рублей; предельный показатель стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого дома (квартиры) в размере, не превышающем 940 рублей, для выдачи льготного кредита "Белагропромбанком" в соответствии с указом президента от 2 сентября 1996 года № 346 "О некоторых мерах по развитию жилищного строительства на селе"; предельный норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в 940 рублей для выдачи льготного кредита на строительство (реконструкцию) одноквартирных, блокированных жилых домов "Беларусбанком" многодетным семьям, постоянно проживающим и работающим в сельских населенных пунктах.
Аналогичный общий объем ввода жилья постановлением утвержден и на 2018 год.
О сокращении общего годового объема строительства жилья в Министерстве архитектуры и строительства заявляли еще летом 2016 года. На пресс-конференции 4 августа министр архитектуры и строительства Анатолий Черный сказал: "На 500 тысяч пока планируется меньше [построить жилья]. <...> Все зависит от того, как закончится наше планирование бюджета". По его словам, на тот момент цифра 3,5 млн квадратных метров не устраивала премьер-министра Андрея Кобякова.
В 2016 году планировалось построить 4 млн квадратных метров жилья. По данным Белстата, в январе—ноябре прошлого года в эксплуатацию введено 3 млн 829,4 тыс. квадратных метров жилья, на 17,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 3 января. В 2017 году в Беларуси планируется построить 3,5 млн квадратных метров жилья. Это предусмотрено постановлением правительства № 1113 от 29 декабря 2016 года...
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