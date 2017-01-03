Литва назначит специального посла для координации действий ведомств по вопросам строящейся в Островце атомной станции. Как сообщает Delfi.lt , дипломат будет назначен уже на этой неделе.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Информация была озвучена 3 января на встрече литовских министров иностранных дел, окружающей среды и энергетики. Пока указ не подписан, фамилия спецпосла не разглашается.

Три министра также подписали письма высокопоставленным представителям Еврокомиссии и директору Международного агентства по атомной энергетике, в которых просят обеспечить контроль этих организаций над строительством БелАЭС. Они также обращают внимание на уже шестой по счету инцидент , связанный с возведением атомной станции.

По мнению литовской стороны, если проект и далее будет реализовываться без соблюдения международных требований безопасности, то он будет представлять угрозу для всего региона.

Литва, напомним, выступает последовательным критиком строительства БелАЭС в Островце вблизи своей границы. Она требует большей прозрачности и открытости в данном вопросе.

Последний инцидент был связан с доставкой на БелАЭС нового корпуса реактора. Недалеко от станции Славное Толочинского района Витебской области корпус задел опору контактной сети железной дороги. По информации официальных источников, касание было незначительным, корпус реактора не поврежден . Прибывший на БелАЭС корпус установят на первом энергоблоке вместо «упавшего» летом 2016 года.

По поводу данного происшествия Литва вручила белорусской стороне ноту .

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