﻿﻿ Литва назначит спецпосла по вопросам Белорусской АЭС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Литва назначит спецпосла по вопросам Белорусской АЭС

04.01.2017 08:16 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Литва назначит специального посла для координации действий ведомств по вопросам строящейся в Островце атомной станции. Как сообщает Delfi.lt, дипломат будет назначен уже на этой неделе.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Информация была озвучена 3 января на встрече литовских министров иностранных дел, окружающей среды и энергетики. Пока указ не подписан, фамилия спецпосла не разглашается.

Три министра также подписали письма высокопоставленным представителям Еврокомиссии и директору Международного агентства по атомной энергетике, в которых просят обеспечить контроль этих организаций над строительством БелАЭС. Они также обращают внимание на уже шестой по счету инцидент, связанный с возведением атомной станции.

По мнению литовской стороны, если проект и далее будет реализовываться без соблюдения международных требований безопасности, то он будет представлять угрозу для всего региона.

Литва, напомним, выступает последовательным критиком строительства БелАЭС в Островце вблизи своей границы. Она требует большей прозрачности и открытости в данном вопросе.

Последний инцидент был связан с доставкой на БелАЭС нового корпуса реактора. Недалеко от станции Славное Толочинского района Витебской области корпус задел опору контактной сети железной дороги. По информации официальных источников, касание было незначительным, корпус реактора не поврежден. Прибывший на БелАЭС корпус установят на первом энергоблоке вместо «упавшего» летом 2016 года.

По поводу данного происшествия Литва вручила белорусской стороне ноту.

Читайте также:

За время возведения БелАЭС на стройплощадке было 10 несчастных случаев, три из них — смертельных

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дипломат будет назначен уже на этой неделе, пока его фамилия не разглашается.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Будет еще хуже чем в 2016: 3 главных экономических тенденции 2017 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика