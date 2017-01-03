|
Литва назначит спецпосла по вопросам Белорусской АЭС
04.01.2017 08:16 — Новости Экономики | Tut.by
Литва назначит специального посла для координации действий ведомств по вопросам строящейся в Островце атомной станции. Как
Информация была озвучена 3 января на встрече литовских министров иностранных дел, окружающей среды и энергетики. Пока указ не подписан, фамилия спецпосла не разглашается.
Три министра также подписали письма высокопоставленным представителям Еврокомиссии и директору Международного агентства по атомной энергетике, в которых просят обеспечить контроль этих организаций над строительством БелАЭС. Они также обращают внимание на уже
По мнению литовской стороны, если проект и далее будет реализовываться без соблюдения международных требований безопасности, то он будет представлять угрозу для всего региона.
Литва, напомним, выступает последовательным критиком строительства БелАЭС в Островце вблизи своей границы.
Последний инцидент был связан с доставкой на БелАЭС нового корпуса реактора. Недалеко от станции Славное Толочинского района Витебской области корпус
По поводу данного происшествия Литва
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дипломат будет назначен уже на этой неделе, пока его фамилия не разглашается.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии