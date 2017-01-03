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Правительство задумалось о принципе предоставления ЖКУ

04.01.2017 09:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Межведомственная рабочая группа для урегулирования вопросов, связанных с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг создана в Беларуси, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.

Группа создана по распоряжению премьер-министра Андрея Кобякова. Цель работы группы — урегулирование вопросов, связанных с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг. Возглавил группу министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

"В состав межведомственной рабочей группы вошли также представители Министерства энергетики, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства экономики, РУП "Минскэнерго", ГПО "Белтопгаз", УП "Минскоблгаз", — сообщили в Совмине.

Рабочая группа должна до 1 марта предложить правительству идеи по порядку оказания жителям многоквартирных домов коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению. Среди вопросов для рабочей группы — и определение источников финансирования и порядка возмещения затрат организаций, осуществляющих учет, расчет и начисление населению платы за данные услуги.

Предложения будут также касаться порядка технического обслуживания вводных и внутридомовых газопроводов многоквартирных жилых домов, являющихся общим имуществом собственников жилых помещений и источников финансирования и порядка возмещения затрат организаций, осуществляющих техобслуживание.

Группа также определит перечень законодательных актов, которые необходимо корректировать или разрабатывать.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди задач специальной рабочей группы - предложения по порядку финансирования и возмещению затрат на коммуналку.

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