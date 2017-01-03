﻿ Курсы валют, установленные Национальным банком Беларуси, и котировки наличного рынка на 8.55 4 января 2017 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Курсы валют, установленные Национальным банком Беларуси, и котировки наличного рынка на 8.55 4 января 2017 года

04.01.2017 09:00 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 4 января. На 4 января 2017 года Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы иностранных валют:

Доллар США — 1,9666 белорусского рубля (19.666 за единицу валюты без учета деноминации)
Евро — 2,0545 (20.545)
Российский рубль (за 100) — 3,2142 (321,42)
Украинская гривна (за 100) — 7,2568 (725,68)

Корзина валют — 0,2536

По сравнению с предыдущим днем курс доллара вырос на 0,81 копейки (81 рубль; 0,41%), евро — на 0,95 копейки (95 рублей; 0,46%), российского рубля (за 100) — снизился на 2,98 копейки (2,98 рубля за единицу; 0,92%), гривны (за 100) — вырос на 5,64 копейки (5,64 рубля за единицу; 0,78%). Курс корзины валют снизился на 0,24% по сравнению с предыдущим днем и с показателем на конец 2016 года.

Коэффициент "евро/доллар" — 1,0447, "доллар/российский рубль" — 61,1847, "доллар/гривна" — 27,10.

В минских обменных пунктах коммерческих банков 4 января в 8.55 доллар покупали по 1,945—1,96 (19.450—19.600) и продавали по 1,968—1,98 (19.680—19.800) рубля. По сравнению с предыдущим днем средний курс покупки вырос на 0,52 копейки (до 1,9557 рубля), или на 52 рубля (до 19.557), продажи — на 0,07 копейки (до 1,9732 рубля), или на 7 рублей (до 19.732).

Индикативные курсы на остальных сегментах: 1,95—1,96 (19.500—19.600) при покупке, 1,97—1,98 (19.700—19.800) при продаже.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 4 января. На 4 января 2017 года Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы иностранных валют: Доллар США — 1,9666 белорусского рубля...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
За январь—ноябрь страховщики Беларуси собрали 874,3 млн рублей взносов, страховые выплаты составили 479,4 млн рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика