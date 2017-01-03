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Курсы валют, установленные Национальным банком Беларуси, и котировки наличного рынка на 8.55 4 января 2017 года
04.01.2017 09:00 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 4 января. На 4 января 2017 года Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы иностранных валют:
Доллар США — 1,9666 белорусского рубля (19.666 за единицу валюты без учета деноминации)
Евро — 2,0545 (20.545)
Российский рубль (за 100) — 3,2142 (321,42)
Украинская гривна (за 100) — 7,2568 (725,68)
Корзина валют — 0,2536
По сравнению с предыдущим днем курс доллара вырос на 0,81 копейки (81 рубль; 0,41%), евро — на 0,95 копейки (95 рублей; 0,46%), российского рубля (за 100) — снизился на 2,98 копейки (2,98 рубля за единицу; 0,92%), гривны (за 100) — вырос на 5,64 копейки (5,64 рубля за единицу; 0,78%). Курс корзины валют снизился на 0,24% по сравнению с предыдущим днем и с показателем на конец 2016 года.
Коэффициент "евро/доллар" — 1,0447, "доллар/российский рубль" — 61,1847, "доллар/гривна" — 27,10.
В минских обменных пунктах коммерческих банков 4 января в 8.55 доллар покупали по 1,945—1,96 (19.450—19.600) и продавали по 1,968—1,98 (19.680—19.800) рубля. По сравнению с предыдущим днем средний курс покупки вырос на 0,52 копейки (до 1,9557 рубля), или на 52 рубля (до 19.557), продажи — на 0,07 копейки (до 1,9732 рубля), или на 7 рублей (до 19.732).
Индикативные курсы на остальных сегментах: 1,95—1,96 (19.500—19.600) при покупке, 1,97—1,98 (19.700—19.800) при продаже.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Курсы валют, установленные Национальным банком Беларуси, и котировки наличного рынка на 8.55 4 января 2017 года
Минск, 4 января. На 4 января 2017 года Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы иностранных валют: Доллар США — 1,9666 белорусского рубля...
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