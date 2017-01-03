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За январь—ноябрь страховщики Беларуси собрали 874,3 млн рублей взносов, страховые выплаты составили 479,4 млн рублей
04.01.2017 08:34 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 4 января. За январь—ноябрь 2016 года взносы страховых организаций Беларуси составили 874,3 млн рублей. Темп роста страховых взносов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — 118,9%, сообщает Министерство финансов.
По добровольным видам страхования страховые взносы за январь—ноябрь составили 481,1 млн рублей, что на 93,4 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Страховые взносы по обязательным видам страхования составили 393,2 млн рублей, что на 45,5 млн рублей больше, чем за такой же период 2015 года.
Удельный вес взносов по добровольным видам страхования в общей сумме страховых взносов составляет 55% (в январе—ноябре 2015 года — 52,7%).
За январь—ноябрь 2016 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по Беларуси составили 479,4 млн рублей и превысили данный показатель за аналогичный период 2015 года на 54,1 млн рублей. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов составил 54,8% (в январе—ноябре 2015 года — 57,8%).
Страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 102,2 млн рублей (за январь—ноябрь 2015 года — 136,2 млн рублей), из них 60,5 млн — налоги и неналоговые платежи в бюджет, 41,7 млн — платежи во внебюджетные фонды (за январь—ноябрь 2015 года — 90,3 млн и 45,9 млн рублей соответственно).
Алексей Орешко, БелаПАН.
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За январь—ноябрь страховщики Беларуси собрали 874,3 млн рублей взносов, страховые выплаты составили 479,4 млн рублей
Минск, 4 января. За январь—ноябрь 2016 года взносы страховых организаций Беларуси составили 874,3 млн рублей. Темп роста страховых взносов по сравнению с аналогичным...
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