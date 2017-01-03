МИНСК, 4 янв — Sputnik. Правительство Беларуси своим постановлением №1113 от 29 декабря 2016 года определило условия для работы строительной отрасли в 2017 году.

В документе, который опубликован на сайте Совета министров, оговорен план по возведению жилья в наступившем году, указаны банки, которые будут осуществлять льготное кредитование на цели жилищного строительства, указаны предельные нормативы стоимости квадратного метра.



© Sputnik Григорий Сысоев Шорец об арендном жилье: строить будем, но это не панацея

Согласно постановлению, в 2017 году в Беларуси будет построено 3,5 миллиона квадратных метров жилья, при этом наибольший объем будет возведен в Минской области. В столице планируется сдать в строй 644 тысячи квадратных метров жилья, это почти на 13% меньше, чем в прошлом году.

Документ предписывает облисполкому и Мингорисполкому сдерживать рост стоимости строительства жилья с господдержкой и строить для нуждающихся жилье только типовых потребительских качеств.

В Минске для очередников планируется построить всего 160 тысяч квадратных метров жилья с господдержкой.

Постановлением определены банки, которые будут предоставлять очередникам кредиты на жилье по ставкам, составляющим 50% ставки рефинансирования Нацбанка.

В частности, такие кредиты будут выдавать Беларусбанк и Белагропромбанк. Для Беларусбанка лимит по льготному кредитованию составит 20 миллионов рублей, для Белагропромбанка — 10 миллионов рублей. Также предусмотрено, что столичные очередники смогут получить всего 5,52 миллиона рублей таких кредитов.

Согласно документу, предельные нормативы стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения остались прежними — 660 рублей и 940 рублей для сельской местности. На основании этого норматива рассчитывается объем льготного кредитования.

В 2017 году в Беларуси планируется построить 114,62 тысяч кв. м. арендного жилья, из них в Минске будет возведено только 7 тысяч кв. м. жилья, что соответствует примерно одному многоквартирному дому.