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Тарифы на воду в Беларуси могут вырасти почти в 2 раза

04.01.2017 10:56 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв – Sputnik. Тарифы на водоснабжение и водоотведение могут увеличиться в Беларуси до 90% к текущим ценам, соответствующая информация была озвучена в эфире телеканала "Беларусь 1".

Тарифы на воду в Беларуси могут вырасти почти в 2 раза
© flickr.com/ Geoffrey Gallaway
Снижены тарифы на электричество для частных домов с электрокотлами

Правительство республики утвердило предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги в конце декабря. Областные и минский исполкомы должны утвердить собственную стоимость услуг ЖКХ, которая не может превышать установленные Совмином пределы.

"Программа социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы предусматривает полное возмещение населением затрат по услугам ЖКХ в 2018 году. Трехступенчатый план выглядел так: к концу 2016 года население будет возмещать 50% реальной стоимости услуг, к концу 2017-го – 75%, к концу 2018 года – 100%", – напомнили в эфире телеканала.

Привели пример и уже повышенные тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги – теплоэнергия в 2017-м станет дороже на 17%, на столько же поднимется цена и газа в отопительный период. Тарифы на электроэнергию увеличиваться не будут.

"Ожидается, что возрастут тарифы на водоснабжение. Пока идет согласование с исполкомами, но увеличение может составить до 90%", – сказали в эфире "Беларусь 1".

Согласно расчетам правительства семья из трех человек, проживающая в двухкомнатной квартире, будет платить за коммунальные услуги на 11 рублей больше обычного.

Sputnik также проводил свои расчеты по стоимости жировок >> 

Первые счет-извещений с новыми тарифами придут белорусам до 15 февраля. В большинстве областей и Минске тарифы на ЖКУ пока не обнародованы.

 
Теги: Минск
 
 
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Большинство областных администраций и Минский исполком пока не озвучили новые тарифы на водоснабжение и канализацию.

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