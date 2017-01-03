МИНСК, 4 янв – Sputnik. Тарифы на водоснабжение и водоотведение могут увеличиться в Беларуси до 90% к текущим ценам, соответствующая информация была озвучена в эфире телеканала "Беларусь 1".

Правительство республики утвердило предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги в конце декабря. Областные и минский исполкомы должны утвердить собственную стоимость услуг ЖКХ, которая не может превышать установленные Совмином пределы.

"Программа социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы предусматривает полное возмещение населением затрат по услугам ЖКХ в 2018 году. Трехступенчатый план выглядел так: к концу 2016 года население будет возмещать 50% реальной стоимости услуг, к концу 2017-го – 75%, к концу 2018 года – 100%", – напомнили в эфире телеканала.

Привели пример и уже повышенные тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги – теплоэнергия в 2017-м станет дороже на 17%, на столько же поднимется цена и газа в отопительный период. Тарифы на электроэнергию увеличиваться не будут.

"Ожидается, что возрастут тарифы на водоснабжение. Пока идет согласование с исполкомами, но увеличение может составить до 90%", – сказали в эфире "Беларусь 1".

Согласно расчетам правительства семья из трех человек, проживающая в двухкомнатной квартире, будет платить за коммунальные услуги на 11 рублей больше обычного.

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Первые счет-извещений с новыми тарифами придут белорусам до 15 февраля. В большинстве областей и Минске тарифы на ЖКУ пока не обнародованы.