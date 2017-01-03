МИНСК, 4 янв – Sputnik. Доллар США подорожал к белорусскому рублю по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду.

Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы валют по итогам торгов:

доллар США – 1,9707 рубля

евро — 2,0534 рубля

100 российских рублей — 3,2297 белорусского рубля

Таким образом, на торгах 4 января доллар продолжил дорожать: укрепилась американская валюта и на первых торгах 2017-го года . Евро несколько подешевел — на 0,05%, российский рубль стал дороже на 0,48%.

Курс доллара к российскому рублю в среду составил 60,76, к евро – 63,40.