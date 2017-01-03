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Курсы валют: доллар продолжил дорожать
04.01.2017 12:20 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Доллар США подорожал к белорусскому рублю по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду.
Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы валют по итогам торгов:
Таким образом, на торгах 4 января доллар продолжил дорожать:
Курс доллара к российскому рублю в среду составил 60,76, к евро – 63,40.
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Европейская валюта по итогам торгов в среду немного подешевела – 0,05%.
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