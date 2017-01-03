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Поставки российской нефти в Беларусь сократились на 20%
04.01.2017 12:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Российские нефтяные компании в 2016 году поставили в страны ближнего зарубежья 18,148 миллионов тонн нефти, что на 20,3% меньше по сравнению с 2015 годом, говорится в оперативном отчете российского ФГБУ "ЦДУ ТЭК".
В отчете подчеркивается, что в 2016 году весь объем экспорта в страны ближнего зарубежья пришелся на Беларусь.
© Sputnik Михаил Фомичев
Между тем, согласно утвержденному Москвой и Минском нефтяному балансу, в 2016 году Беларусь рассчитывала на импорт из РФ 24 миллионов тонн нефти, что обеспечивало 100% загрузку двух белорусских НПЗ — ОАО "Мозырский НПЗ" и ОАО "Нафтан".
Тарифы на транзит были отменены, однако газовый долг погашен не был. В декабре РФ вернула Беларуси уплаченный авансовый платеж и подчеркнула, что ожидает полной суммы. Де-факто поставки нефти восстановлены до прежних объемов не были.
В январе-ноябре 2016 года ВВП Беларуси показал падение на 2,7%, одна из главных причин рецессии — недопоставки нефти из РФ.
В конце осени белорусские власти вновь стали искать альтернативные способы поставок нефтяного сырья в республику и даже закупили и доставили танкер азербайджанской нефти на Мозырский НПЗ.
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За прошедший год российские нефтяные компании поставили на НПЗ Беларуси немногим более 18 миллионов тонн нефти при прогнозе на год в 24 миллиона тонн.
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