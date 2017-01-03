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Доллар США продолжает расти на биржевых торгах

04.01.2017 12:39 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 4 января. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 4 января 2017 года белорусский рубль снизился к доллару и российскому рублю, вырос — к евро.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0011 рубля (0,05%) до 2,0534 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0041 рубля (0,21%) и составил 1,9707 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0155 рубля (0,48%) и составил 3,2297 белорусского рубля за 100 российских.
       
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Мартовский фьючерс на нефть марки Brent замедлил темпы роста и к полудню среды торговался у отметки в 55,66 доллара за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю с расчетом на завтра на единой торговой сессии ММВБ снизился на 6,64 копейки и составил 60,9708 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Минск, 4 января. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 4 января 2017 года белорусский рубль снизился к доллару и российскому рублю, вырос — к евро. По итогам...

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