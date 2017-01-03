МИНСК, 4 янв – Sputnik. Тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников организаций бюджетной сферы с 1 января 2017 года увеличена до 31 рубля, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.



© Sputnik Сергей Гунеев Лукашенко на Новый год мечтает о зарплате в $500 по стране

Там пояснили, что такое решение закреплено постановлением Совета министров республики №1115 от 30 января 2016 года.

Постановлением органам госуправления и местной исполнительной власти поручено произвести перерасчет зарплаты работников в соответствии с новой тарифной ставкой и коэффициентами Единой тарифной сетки работников с учетом корректирующих коэффициентов.

Тарифная ставка первого разряда – это начальная точка, от которой вычисляется размер заработной платы каждого разряда. Для организаций бюджетной сферы ее устанавливает правительство, в реальном секторе экономики – наниматель по согласованию с профсоюзами, если их организации действуют на предприятии.

В последний раз в Беларуси тарифная ставка первого разряда повышалась с 1 апреля 2016 года – до 29 рублей 80 копеек (в деноминированных денежных единицах) с 29 рублей 50 копеек, установленных с 1 января. Ожидалось, что очередное повышение ставки будет произведено в августе, но этого не произошло, поскольку уровень инфляции был низким, а в августе, впервые за многие годы, в Беларуси была зафиксирована дефляция.

В конце 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко вновь потребовал от правительства обеспечить средний уровень зарплат в наступающем году в 500 долларов в эквиваленте.