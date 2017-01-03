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Для бизнеса 2017-й станет не только годом новых уголовных дел и банкротств, но и годом новых возможностей, считает эксперт
04.01.2017 13:35 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 4 января. 2017-й будет не только годом новых уголовных дел и банкротств, но и годом новых возможностей и надежд для малого бизнеса. Такое мнение высказал БелаПАН руководитель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин.
Он не сомневается, что экономические трудности в стране будут нарастать, а государство будет пытаться руководить экономикой старыми проверенными административными методами. "Понятно, что в условиях весьма неблагоприятной для белорусской экономической модели конъюнктуры административные методы окажутся очень неуспешными. Реакция на такие неудачи со стороны власти будет традиционной: назначение виноватых и демонстративные посадки. Поскольку неудач будет много, то и виноватых придется назначать массово", — считает эксперт.
Он также прогнозирует рост банкротств, в большинстве своем среди частных субъектов хозяйствования, прежде всего малых и средних предприятий. "Объяснить это просто. Трудности будут у всех, но спасать государство станет только своих. Частник же останется один на один с проблемами. Вырастет число заброшенных предприятий, существующих только на бумаге, которые будут ликвидироваться через процедуру банкротства", — полагает глава АМиСП.
Вместе с тем, по словам Балыкина, государство будет вынуждено проводить какие-то рыночные или квазирыночные изменения. И это, отметил он, дает некую надежду и возможности для инициативных людей.
"Правда, возможности эти будут весьма ограничены, а рыночные изменения весьма болезненны. Ведь их будут проводить вынужденно, сопротивляясь и в очень ограниченных масштабах. Системных рыночных реформ в наступившем году мы точно не дождемся", — считает эксперт.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Для бизнеса 2017-й станет не только годом новых уголовных дел и банкротств, но и годом новых возможностей, считает эксперт
Минск, 4 января. 2017-й будет не только годом новых уголовных дел и банкротств, но и годом новых возможностей и надежд для малого бизнеса. Такое мнение высказал БелаПАН...
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