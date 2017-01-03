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В Беларуси создана межведомственная рабочая группа по совершенствованию инвестиционного климата
04.01.2017 14:22 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 4 января. В Беларуси создана межведомственная рабочая группа "для выработки системных мер по совершенствованию инвестиционного климата". Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 30 декабря 2016 года № 557, которое опубликовано на сайте правительства.
Это уже третья межведомственная рабочая группа, созданная правительством в последние дни 2016 года. Аналогичныех группы созданы для урегулирования вопросов, связанных с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг, а также по вопросам оказания государственной поддержки при жилищном строительстве.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 4 января. В Беларуси создана межведомственная рабочая группа "для выработки системных мер по совершенствованию инвестиционного климата". Это...
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