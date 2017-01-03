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Тарифная ставка первого разряда повышена до 31 рубля

04.01.2017 14:02 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 4 января. Тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, повышена 1 января до 31 рубля. Соответствующее постановление Совмина от 30 декабря 2016 года № 1115 опубликовано на сайте правительства.

С апреля 2016 года тарифная ставка первого разряда составляла 298 неденоминированных (29,8 деноминированного) рублей.

Документом предусмотрено, что с 1 января действуют ежемесячные дифференцированные доплаты работникам бюджетных организаций, тарифицируемых с первого по семнадцатый разряды, в размерах от 5,7 до 8,6 рубля.

Республиканским органам госуправления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций поручено обеспечить перерасчет заработной платы работников бюджетных организаций в соответствии с установленной настоящим постановлением тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами единой тарифной сетки работников (ЕТС) с учетом корректирующих коэффициентов и ежемесячных дифференцированных доплат.

Уровень оплаты труда для конкретных профессионально-квалификационных групп работников определяется республиканскими тарифами оплаты труда. Согласно ЕТС каждой профессии и квалификации в рамках этой профессии присвоены свои разряды, от них зависят соответствующие коэффициенты. Тарифная ставка первого разряда — это начальная точка, от которой вычисляют размер заработной платы каждого разряда.


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 января. Тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых...

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