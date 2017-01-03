|
Тарифная ставка первого разряда повышена до 31 рубля
04.01.2017 14:02 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 4 января. Тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, повышена 1 января до 31 рубля. Соответствующее постановление Совмина от 30 декабря 2016 года № 1115 опубликовано на сайте правительства.
С апреля 2016 года тарифная ставка первого разряда составляла 298 неденоминированных (29,8 деноминированного) рублей.
Уровень оплаты труда для конкретных профессионально-квалификационных групп работников определяется республиканскими тарифами оплаты труда. Согласно ЕТС каждой профессии и квалификации в рамках этой профессии присвоены свои разряды, от них зависят соответствующие коэффициенты. Тарифная ставка первого разряда — это начальная точка, от которой вычисляют размер заработной платы каждого разряда.
Алексей Александров, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 4 января. Тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии