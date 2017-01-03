Лидеры Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и Станислав Богданкевич рассказали о причинах экономических проблем в Беларуси и своих планах по их решению.



Станислав Богданкевич. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Экс-глава Нацбанка Станислав Богданкевич порекомендовал ознакомиться с книгой Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные».

— Авторы объясняют, почему финансовое благополучие сводится к политической системе, — объяснил он.

Это основной посыл Богданкевича: ситуация в белорусской экономике «чрезвычайно плохая», но у этого внутренние причины.

— Мировая экономика ежегодно растет на 3 процента. Германия плюсует последние 7 лет. Польша — с момента восстановления независимости. Все ссылки на международный кризис ничего не стоят, — сказал экономист.

Причинами экономического спада в нашей стране он назвал несменяемость власти, отсутствие политической конкуренции и верховенства права.

Богданкевич обратил внимание и на два, на первый взгляд, положительных момента: сбалансированность госбюджета («собрали налогов больше, чем потратили») и стабилизацию курса валют.

— Но нужно видеть, что профицит пошел на погашение внешней задолженности, которая все равно выросла. Мы привыкли потреблять, живем за счет кредитов. А стабильность валютного курса осуществилась не в силу развития, а в силу стагнации.

Богданкевич посетовал, что будучи на протяжении 15 лет членом Совета по защите диссертаций, столкнулся с множеством талантов в любой отрасли, но «все пошло в архив — а могли создать фундамент белорусской экономики».



Анатолий Лебедько. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Председатель ОГП Анатолий Лебедько рассказал, что партия подготовила стратегический план развития на 4 года. Политик намерен бороться со всеми названными выше причинами бедности страны путем попытки изменения избирательного законодательства.

— Мы будем разъяснять гражданам, как честные выборы влияют на экономические изменения в стране, — заключил политик.

В качестве площадок для выработки и продвижения «позитивной альтернативы» он назвал общественную приемную депутата Анны Канопацкой и Ассамблею народных представителей .