﻿ "Причина бедности Беларуси - внутри". В ОГП рассказали о своих планах решения экономических проблем. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Причина бедности Беларуси - внутри". В ОГП рассказали о своих планах решения экономических проблем

04.01.2017 14:25 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лидеры Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и Станислав Богданкевич рассказали о причинах экономических проблем в Беларуси и своих планах по их решению.


Станислав Богданкевич. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Экс-глава Нацбанка Станислав Богданкевич порекомендовал ознакомиться с книгой Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные».

— Авторы объясняют, почему финансовое благополучие сводится к политической системе, — объяснил он.

Это основной посыл Богданкевича: ситуация в белорусской экономике «чрезвычайно плохая», но у этого внутренние причины.

— Мировая экономика ежегодно растет на 3 процента. Германия плюсует последние 7 лет. Польша — с момента восстановления независимости. Все ссылки на международный кризис ничего не стоят, — сказал экономист.

Причинами экономического спада в нашей стране он назвал несменяемость власти, отсутствие политической конкуренции и верховенства права.

Богданкевич обратил внимание и на два, на первый взгляд, положительных момента: сбалансированность госбюджета («собрали налогов больше, чем потратили») и стабилизацию курса валют.

— Но нужно видеть, что профицит пошел на погашение внешней задолженности, которая все равно выросла. Мы привыкли потреблять, живем за счет кредитов. А стабильность валютного курса осуществилась не в силу развития, а в силу стагнации.

Богданкевич посетовал, что будучи на протяжении 15 лет членом Совета по защите диссертаций, столкнулся с множеством талантов в любой отрасли, но «все пошло в архив — а могли создать фундамент белорусской экономики».


Анатолий Лебедько. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Председатель ОГП Анатолий Лебедько рассказал, что партия подготовила стратегический план развития на 4 года. Политик намерен бороться со всеми названными выше причинами бедности страны путем попытки изменения избирательного законодательства.

— Мы будем разъяснять гражданам, как честные выборы влияют на экономические изменения в стране, — заключил политик.

В качестве площадок для выработки и продвижения «позитивной альтернативы» он назвал общественную приемную депутата Анны Канопацкой и Ассамблею народных представителей.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Станислав Богданкевич и Анатолий Лебедько рассказали о причинах экономических проблем в Беларуси и своих планах по их решению.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси создана межведомственная рабочая группа по совершенствованию инвестиционного климата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика