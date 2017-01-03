Правление Национального банка Беларуси приняло решение снизить ставку рефинансирования и изменить нормативы отчислений в фонд обязательных резервов, способствуя дедолларизации кредитно-депозитного рынка. Об этом сообщается в пресс-релизе НББ.

С 18 января Нацбанк снижает ставку рефинансирования с 18% до 17% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Нацбанка по поддержке текущей ликвидности банков — с 23% до 22% годовых.

Такое решение Нацбанк объясняет замедлением в ноябре годовой инфляции до 11,4%. По оценкам регулятора, прирост потребительских цен по итогам 2016 года сложится ниже прогноза (12%), составив около 11%.

Кроме того, темпы роста денежного предложения остаются умеренными: средняя широкая денежная масса в ноябре 2016 года по отношению к ноябрю 2015-го выросла на 4,4% (39,2% годом ранее).

Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках, несмотря на постепенное снижение их номинальных значений, в реальном выражении поддерживаются на устойчивом положительном уровне, подчеркивают в НББ.

Регулятор обращает внимание на постепенное повышение внешнеэкономической устойчивости. Счет текущих операций платежного баланса улучшился с минус 0,3% к ВВП в третьем квартале 2015 года до 1,7% — в третьем квартале 2016-го, сальдо внешней торговли товарами и услугами — с 1,6% до 4,4% к ВВП соответственно.

На внутреннем валютном рынке в четвертом квартале продолжилось формирование чистого предложения валюты, прежде всего со стороны субъектов хозяйствования и населения. Вклад курсового фактора в интенсивность инфляционных процессов остается незначительным, констатируют в Нацбанке.

«В целом складывающиеся монетарные условия, как ожидается, обусловят дальнейшее замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в первом квартале 2017 г., — говорится в сообщении. — Возможности дальнейшего снижения Нацбанком процентных ставок будут определяться устойчивостью снижения темпов роста потребительских цен, соответствием ее фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса».

С 1 февраля 2017 г. для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций на равную величину изменяются нормативы отчислений в фонд обязательных резервов: от привлеченных средств в национальной валюте снижаются с 7,5% до 4%, от привлеченных средств в иностранной валюте увеличиваются с 7,5% до 11%. То есть банкам будет менее выгодно привлекать во вклады валюту, что должно способствовать снижению ставок по валютным депозитам.

Кроме того, с 1 июля 2017 года изменяются подходы к классификации и формированию специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам в иностранной валюте, не обеспеченным валютными поступлениями для своевременного и полного погашения задолженности кредитополучателем. При этом формирование специальных резервов по валютным кредитам, классифицированным во вторую группу риска, будет осуществляться банками поэтапно с 1 июля 2017 г. по 1 июля 2020 г.

«Данные решения приняты в рамках общей стратегии на снижение долларизации экономики и направлены на повышение привлекательности рублевых вкладов по сравнению с валютными сбережениями и ограничение принимаемых банками кредитных рисков», — отмечено в комментарии.