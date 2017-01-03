Глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько предложил увеличить финансирование армии за счет снижения поддержки КГБ и МВД.



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— Поддержка суверенитета Беларуси должна стать приоритетной задачей власти, и мы готовы ей в этом помогать, — сказал Лебедько.

Политик назвал три условия, которые, по его мнению, помогут укрепить безопасность страны.

— Необходимо придать Будапештскому меморандуму (обещание защиты со стороны Британии, США и России за отказ от ядерного оружия. — TUT.BY) обязывающий характер, реализовать на практике нормы о нейтралитете и увеличить ассигнования на поддержку армии.

Последнее он предложил сделать за счет уменьшения расходов на другие силовые структуры.

— Необходимо забрать часть финансирования у КГБ и МВД, которые выполняют жандармские функции, и передать армии, — считает политик.

Он также выразил готовность подготовить предложения по реформированию армии, потому что «она не соответствует современным требованиям».