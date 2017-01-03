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Нацбанк снижает ставку рефинансирования с 18 до 17% годовых
04.01.2017 15:00 — Новости Экономики | БелаПАН
Как сообщило управление информации и общественных связей Нацбанка, ставка рефинансирования будет снижена 18 января. Кроме того, будут снижены ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков с 23 до 22% годовых. В 2016 году Нацбанк четыре раза снижал ставку рефинансирования: с 25% в начале года до 18% в августе. Как поясняют в главном банке страны, новые решения в области процентной политики приняты с учетом нескольких основных факторов. Так, в ноябре 2016 года годовая инфляция замедлилась до 11,4%. По оценкам, прирост потребительских цен по итогам 2016 года сложится на уровне примерно 11%, то есть ниже прогноза (12%). Темпы роста денежного предложения остаются умеренными: средняя широкая денежная масса в ноябре 2016 года по отношению к ноябрю 2015 года выросла на 4,4% (39,2% годом ранее). Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках, несмотря на постепенное снижение их номинальных значений, в реальном выражении поддерживаются на устойчивом положительном уровне. По данным Нацбанка, постепенно повышается внешнеэкономическая устойчивость. Счет текущих операций платежного баланса улучшился с минус 0,3% к ВВП в III квартале 2015 года до 1,7% к ВВП в III квартале 2016 года, сальдо внешней торговли товарами и услугами — с 1,6 до 4,4% к ВВП соответственно. На внутреннем валютном рынке в IV квартале 2016 года продолжилось формирование чистого предложения валюты, прежде всего со стороны субъектов хозяйствования и населения. Вклад курсового фактора в интенсивность инфляционных процессов остается незначительным, констатирует главный банк страны. "В целом складывающиеся монетарные условия, как ожидается, обусловят дальнейшее замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в I квартале 2017 года, — отмечается в сообщении. — Возможности дальнейшего снижения Национальным банком процентных ставок будут определяться устойчивостью снижения темпов роста потребительских цен, соответствием ее фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса Республики Беларусь". С 1 февраля 2017 года на равную величину изменяются нормативы отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов: от привлеченных средств в национальной валюте — снижаются с 7,5 до 4%, от привлеченных средств в иностранной валюте — увеличиваются с 7,5 до 11%. Кроме того, с 1 июля 2017 года изменяются подходы к классификации и формированию специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам в иностранной валюте, не обеспеченным валютными поступлениями для своевременного и полного погашения задолженности кредитополучателем. При этом формирование специальных резервов по валютным кредитам, классифицированным во II группу риска, будет осуществляться банками поэтапно с 1 июля 2017-го по 1 июля 2020 года. "Данные решения приняты в рамках общей стратегии на снижение долларизации экономики Республики Беларусь и направлены на повышение привлекательности рублевых вкладов по сравнению с валютными сбережениями и ограничение принимаемых банками кредитных рисков", — сообщает Нацбанк.
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Как сообщило управление информации и общественных связей Нацбанка, ставка рефинансирования будет снижена 18 января. Кроме того, будут снижены ставки по постоянно...
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