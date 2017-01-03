МИНСК, 4 янв – Sputnik. Ставка рефинансирования Национального банка с Беларуси снижается с 18 января – с 18% до 17% годовых, сообщили Sputnik в среду Нацбанке.

Кроме того, с 18 января снижаются ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков — с 23% до 22% годовых.

В Нацбанке отметили, что эти решения в области процентной политики принимались с учетом следующих основных факторов:

замедления в ноябре инфляции до 11,4% и прогноза годовой инфляции на уровне 11%, что ниже установленного порога

умеренного темпа роста денежного предложения (прирост средней широкой денежной массы в ноябре составил 4,4% против 39,2% годом ранее)

положительного уровня процентных ставок по кредитам и депозитам

постепенного повышения внешнеэкономической устойчивости

сложившегося по итогам четвертого квартала 2016 года чистого предложения валюты на внутреннем валютном рынке и незначительного вклада курсового фактора в рост инфляции

В последний раз Нацбанк изменял ставку рефинансирования 17 августа — сразу на 2% — с 20% (установленной с 1 июля) до 18% годовых . Всего в 2016 году ставка рефинансирования снижалась четыре раза, первое снижение было произведено с 1 апреля, когда она была установлена в размере 24% годовых . До этого ставка рефинансирования не менялась с 9 января 2015 года, когда ее повысили сразу на пять процентных пунктов — до 25% годовых.

В целом складывающиеся монетарные условия, как ожидается, обусловят дальнейшее замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в первом квартале 2017 года.

В Нацбанке добавили, что возможности дальнейшего снижения банком процентных ставок будут определяться устойчивостью снижения темпов роста потребительских цен, соответствием их фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса Беларуси.