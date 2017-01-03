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Нацбанк с 18 января снижает ставку рефинансирования до 17% годовых
04.01.2017 15:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Ставка рефинансирования Национального банка с Беларуси снижается с 18 января – с 18% до 17% годовых, сообщили Sputnik в среду Нацбанке.
© Sputnik Рамиль Ситдиков
Кроме того, с 18 января снижаются ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков — с 23% до 22% годовых.
В Нацбанке отметили, что эти решения в области процентной политики принимались с учетом следующих основных факторов:
замедления в ноябре инфляции до 11,4% и прогноза годовой инфляции на уровне 11%, что ниже установленного порога
В последний раз Нацбанк изменял ставку рефинансирования 17 августа — сразу на 2% — с 20% (установленной с 1 июля)
В целом складывающиеся монетарные условия, как ожидается, обусловят дальнейшее замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в первом квартале 2017 года.
В Нацбанке добавили, что возможности дальнейшего снижения банком процентных ставок будут определяться устойчивостью снижения темпов роста потребительских цен, соответствием их фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса Беларуси.
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Также снижаются на 1 процентный пункт ставки по операциям поддержки текущей ликвидности банков. Решения приняты на основе низкой инфляции по итогам ноября.
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