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Нацбанк с 18 января снижает ставку рефинансирования до 17% годовых

04.01.2017 15:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв – Sputnik. Ставка рефинансирования Национального банка с Беларуси снижается с 18 января – с 18% до 17% годовых, сообщили Sputnik в среду Нацбанке.

Нацбанк с 18 января снижает ставку рефинансирования до 17% годовых
© Sputnik Рамиль Ситдиков
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Кроме того, с 18 января снижаются ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков — с 23% до 22% годовых.

В Нацбанке отметили, что эти решения в области процентной политики принимались с учетом следующих основных факторов:

замедления в ноябре инфляции до 11,4% и прогноза годовой инфляции на уровне 11%, что ниже установленного порога

  • умеренного темпа роста денежного предложения (прирост средней широкой денежной массы в ноябре составил 4,4% против 39,2% годом ранее)
  • положительного уровня процентных ставок по кредитам и депозитам
  • постепенного повышения внешнеэкономической устойчивости
  • сложившегося по итогам четвертого квартала 2016 года чистого предложения валюты на внутреннем валютном рынке и незначительного вклада курсового фактора в рост инфляции

В последний раз Нацбанк изменял ставку рефинансирования 17 августа — сразу на 2% — с 20% (установленной с 1 июля) до 18% годовых. Всего в 2016 году ставка рефинансирования снижалась четыре раза, первое снижение было произведено с 1 апреля, когда она была установлена в размере 24% годовых. До этого ставка рефинансирования не менялась с 9 января 2015 года, когда ее повысили сразу на пять процентных пунктов — до 25% годовых.

В целом складывающиеся монетарные условия, как ожидается, обусловят дальнейшее замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в первом квартале 2017 года.

В Нацбанке добавили, что возможности дальнейшего снижения банком процентных ставок будут определяться устойчивостью снижения темпов роста потребительских цен, соответствием их фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса Беларуси.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Также снижаются на 1 процентный пункт ставки по операциям поддержки текущей ликвидности банков. Решения приняты на основе низкой инфляции по итогам ноября.

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