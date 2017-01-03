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НББ уверен в будущей стабильности финансовой системы Беларуси
04.01.2017 15:46 — Новости Экономики | БДГ
Национальный банк принял решение об очередном снижении ставки рефинансирования.
В Национальном банке 4 января приняли ряд важных решений в области денежно-кредитной политики. Регулятор отметил стабильность финансовой системы и внешнеэкономическую устойчивость, и прогнозирует Беларуси выход на однозначный показатель инфляция уже в первом полугодии 2017 года.
«Правление Национального банка Республики Беларусь приняло ряд решений в области монетарной политики. С 18 января 2017 года снижаются: ставка рефинансирования – с 18 до 17 процентов годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков – с 23 до 22 процентов годовых. Данные решения в области процентной политики принимались с учетом следующих основных факторов. В ноябре 2016 года годовая инфляция замедлилась до 11,4%. По оценкам, прирост потребительских цен по итогам 2016 года сложится ниже прогноза (12% ), порядка 11%. Темпы роста денежного предложения остаются умеренными: средняя широкая денежная масса в ноябре 2016 г. по отношению к ноябрю 2015 года выросла на 4,4% (39,2% годом ранее). Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках, несмотря на постепенное снижение их номинальных значений, в реальном выражении поддерживаются на устойчивом положительном уровне», - сообщает пресс-служба НББ.
На сайте регулятора говорится о том, что на валютном рынке в конце прошедшего года продолжалось формирование чистого предложения валюты, прежде всего со стороны субъектов хозяйствования и населения, а курсы валют почти никак не влияли на инфляцию.
Национальный банк также отмечает, что снижение ставки рефинансирования будет продолжено при условии сохранения низкой инфляции и исходя из платежного баланса страны.
Кроме того, в рамках общей стратегии на снижение долларизации экономики страны и для повышения привлекательности рублевых вкладов по сравнению с валютными сбережениями, а также для ограничения принимаемых банками кредитных рисков, НББ решил:
Напомним, что 17 августа 2016 года ставку рефинансирования в Беларуси
«Если политика Нацбанка не прервется на самой высокой ноте, страна впервые за последние 25 лет может получить нормальную финансовую, банковскую систему, которая развивается не циклически: от кризиса до инфляционной накачки и снова к кризису», - отметил он.
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Национальный банк принял решение об очередном снижении ставки рефинансирования.
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