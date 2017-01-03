Национальный банк принял решение об очередном снижении ставки рефинансирования.

В Национальном банке 4 января приняли ряд важных решений в области денежно-кредитной политики. Регулятор отметил стабильность финансовой системы и внешнеэкономическую устойчивость, и прогнозирует Беларуси выход на однозначный показатель инфляция уже в первом полугодии 2017 года.

«Правление Национального банка Республики Беларусь приняло ряд решений в области монетарной политики. С 18 января 2017 года снижаются: ставка рефинансирования – с 18 до 17 процентов годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков – с 23 до 22 процентов годовых. Данные решения в области процентной политики принимались с учетом следующих основных факторов. В ноябре 2016 года годовая инфляция замедлилась до 11,4%. По оценкам, прирост потребительских цен по итогам 2016 года сложится ниже прогноза (12% ), порядка 11%. Темпы роста денежного предложения остаются умеренными: средняя широкая денежная масса в ноябре 2016 г. по отношению к ноябрю 2015 года выросла на 4,4% (39,2% годом ранее). Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках, несмотря на постепенное снижение их номинальных значений, в реальном выражении поддерживаются на устойчивом положительном уровне», - сообщает пресс-служба НББ.

На сайте регулятора говорится о том, что на валютном рынке в конце прошедшего года продолжалось формирование чистого предложения валюты, прежде всего со стороны субъектов хозяйствования и населения, а курсы валют почти никак не влияли на инфляцию.

Национальный банк также отмечает, что снижение ставки рефинансирования будет продолжено при условии сохранения низкой инфляции и исходя из платежного баланса страны.

Кроме того, в рамках общей стратегии на снижение долларизации экономики страны и для повышения привлекательности рублевых вкладов по сравнению с валютными сбережениями, а также для ограничения принимаемых банками кредитных рисков, НББ решил:

С 1 февраля 2017 года изменить на равную величину нормативы отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов: от привлеченных средств в национальной валюте снижаются с 7,5 до 4%, от привлеченных средств в иностранной валюте увеличиваются с 7,5 до 11%.

С 1 июля 2017 года изменить подходы к классификации и формированию специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам в иностранной валюте, не обеспеченным валютными поступлениями для своевременного и полного погашения задолженности кредитополучателем. При этом формирование специальных резервов по валютным кредитам, классифицированным во II группу риска, будет осуществляться банками поэтапно с 1 июля 2017 года по 1 июля 2020 года.

Напомним, что 17 августа 2016 года ставку рефинансирования в Беларуси снизили на два процента до 18%, и к концу года НББ принял решение ее больше не менять. Экспреты полагают, что снижение ставки рефинансирования Беларуси необходимо. Так , экономист Лев Марголин сказал БДГ , что решение Нацбанка верное, но явно недостаточное.

«Если политика Нацбанка не прервется на самой высокой ноте, страна впервые за последние 25 лет может получить нормальную финансовую, банковскую систему, которая развивается не циклически: от кризиса до инфляционной накачки и снова к кризису», - отметил он.