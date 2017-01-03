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Нацбанк меняет подходы к формированию банковских резервов
04.01.2017 15:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Правление Национального банка Беларуси приняло решение об изменении подходов к формированию резервов банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, сообщили Sputnik в НБРБ.
Так, с 1 февраля 2017 года изменяются нормативы отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов:
Кроме того, с 1 июля 2017 года изменяются подходы к классификации и формированию специальных резервов на покрытие возможных убытков по валютным кредитам, которые не обеспечены валютными поступлениями для своевременного и полного погашения задолженности кредитополучателем.
При этом формирование специальных резервов по валютным кредитам, классифицированным во II группу риска, будет осуществляться банками поэтапно с 1 июля 2017 года по 1 июля 2020 года.
Эти решения приняты в рамках общей стратегии на снижение долларизации экономики страны и направлены на повышение привлекательности рублевых вкладов по сравнению с валютными сбережениями и ограничение принимаемых банками кредитных рисков, пояснили в Нацбанке.
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С 1 февраля изменятся нормативы отчислений в фонд обязательных резервов, с 1 июля меняются подходы к классификации и формированию спецрезервов банков на покрытие...
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