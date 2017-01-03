Отдел принудительного исполнения Первомайского района Минска наложил арест на частный дом оппозиционной активистки Ольги Николайчик из-за не уплаченных ею штрафов за участие в уличных акциях.



Ольга Николайчик на заднем плане. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщила БелаПАН Николайчик, постановление было принято еще 1 декабря 2016 года, но она получила копию документа по почте только 3 января. В отношении жилья также наложен запрет на отчуждение.

Активистка уточнила, что неуплаченная сумма штрафов составляет 4 тыс. 200 рублей. Штрафы выносились за участие в уличных акциях в октябре и ноябре прошлого года.

«Один из штрафов — за участие в пикете в поддержку Нины Багинской, дачу которой конфисковали и пытаются продать для взыскания штрафов. Теперь нас таких двое. А сбор подписей за придание бело-красно-белому флагу статуса историко-культурной ценности, в котором я участвовала, — это вообще не пикет. Я считаю штрафы по 300 долларов за участие в акциях незаконными, право на мирные собрания мне гарантирует Конституция», — заявила Николайчик.

По словам активистки, она намерена добиваться отмены решений о штрафах, будет «бить в колокола и обращаться к международному сообществу».

Средств для уплаты штрафов у Ольги Николайчик нет. «Двадцать лет после работы над фильмом „Обыкновенный президент“ КГБ не дает мне устроиться ни на одну работу. Я не имею средств на уплату», — подчеркнула она.

Похожая история произошла с пенсионеркой Ниной Багинской в прошлом году. Ее дачный участок и домик были арестованы и выставлены на торги из-за неуплаты ею штрафов за участие в акциях оппозиции. Впрочем, за 5 тысяч долларов этот актив никого не заинтересовал. В мае в минской квартире Багинской, где живут ее дети, судебные исполнители также конфисковали бытовую технику.

Уже полтора года милиция практически не задерживает участников несанкционированных акций. Вместо этого им выписываются административные протоколы, которые приводят к многократным штрафам.