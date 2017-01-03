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У активистки Ольги Николайчик арестовали дом из-за неоплаченных штрафов за акции протеста
04.01.2017 16:36 — Новости Экономики | Tut.by
Отдел принудительного исполнения Первомайского района Минска наложил арест на частный дом оппозиционной активистки Ольги Николайчик из-за не уплаченных ею штрафов за участие в уличных акциях.
Как сообщила
Активистка уточнила, что неуплаченная сумма штрафов составляет 4 тыс. 200 рублей. Штрафы выносились за участие в уличных акциях в октябре и ноябре прошлого года.
«Один из штрафов — за участие в пикете в поддержку Нины Багинской, дачу которой конфисковали и пытаются продать для взыскания штрафов. Теперь нас таких двое. А сбор подписей за придание бело-красно-белому флагу статуса историко-культурной ценности, в котором я участвовала, — это вообще не пикет. Я считаю штрафы по 300 долларов за участие в акциях незаконными, право на мирные собрания мне гарантирует Конституция», — заявила Николайчик.
По словам активистки, она намерена добиваться отмены решений о штрафах, будет «бить в колокола и обращаться к международному сообществу».
Средств для уплаты штрафов у Ольги Николайчик нет. «Двадцать лет после работы над фильмом „Обыкновенный президент“ КГБ не дает мне устроиться ни на одну работу. Я не имею средств на уплату», — подчеркнула она.
Похожая история произошла с пенсионеркой Ниной Багинской в прошлом году. Ее дачный участок и домик были арестованы и
Уже полтора года милиция практически не задерживает участников несанкционированных акций. Вместо этого им выписываются административные протоколы, которые приводят к многократным штрафам.
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По словам активистки, она намерена добиваться отмены решений о штрафах, будет "бить в колокола и обращаться к международному сообществу".
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