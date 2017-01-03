Чешская компания Metrostav подписала меморандум о создании совместного предприятия с белорусским «Минскметростроем» и хочет получить контракт на работы по строительству столичной подземки. Об этом пишет « Ежедневник » со ссылкой на официальный сайт компании.



Фото с сайта metrostav.cz

Контракт на строительство третьей ветки минского метро компании Metrostav нужен в том числе для того, чтобы компенсировать потери от заморозки расширения подземки в Праге.

Региональный представитель Metrostav для Беларуси Йозеф Дуфек говорит, что важной вехой на пути получения контракта в Минске стало недавнее подписание меморандума о создании совместного предприятия с «Минскметростроем». На белорусском рынке чехи надеются применить купленную и уже отработанную ими технологию. Более того, Metrostav хотели бы сотрудничать с белорусской компанией и за пределами нашей страны.

К слову, эта чешская компания — уже знакомый игрок на белорусском рынке. Так, они уже построили два логистических центра, а также выиграли международный тендер и подписали контракт с брестскими властями по строительству в городе станции очистки сточных вод. Его объем составляет около 7 млн евро, которые выделяет Северный инвестиционный банк в рамках реализации Хельсинкской конвенции по защите морской среды района Балтийского моря. Строительство станции планируется завершить к 2019 году — к 1000-летию основания Бреста.

Компания Metrostav занимается не только прокладкой метро, но и широким спектром строительных работ: от реконструкции исторических зданий до возведения промышленных объектов и жилья. В 2015 году выручка компании составила около 720 миллионов долларов.