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Чешская компания хочет получить контракт на строительство минского метро
04.01.2017 16:33 — Новости Экономики | Tut.by
Чешская компания Metrostav подписала меморандум о создании совместного предприятия с белорусским «Минскметростроем» и хочет получить контракт на работы по строительству столичной подземки. Об этом пишет «
Контракт на строительство третьей ветки минского метро компании Metrostav нужен в том числе для того, чтобы компенсировать потери от заморозки расширения подземки в Праге.
Региональный представитель Metrostav для Беларуси Йозеф Дуфек говорит, что важной вехой на пути получения контракта в Минске стало недавнее подписание меморандума о создании совместного предприятия с «Минскметростроем». На белорусском рынке чехи надеются применить купленную и уже отработанную ими технологию. Более того, Metrostav хотели бы сотрудничать с белорусской компанией и за пределами нашей страны.
К слову, эта чешская компания — уже знакомый игрок на белорусском рынке. Так, они уже построили два логистических центра, а также
Компания Metrostav занимается не только прокладкой метро, но и широким спектром строительных работ: от реконструкции исторических зданий до возведения промышленных объектов и жилья. В 2015 году выручка компании составила около 720 миллионов долларов.
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Таким образом они хотят компенсировать потери от заморозки расширения метро в Праге.
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