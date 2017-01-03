МИНСК, 4 янв — Sputnik. Межведомственная рабочая группа, которая займется выработкой механизма оказания адресной государственной поддержки гражданам на цели жилищного строительства создана в Беларуси, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.



© Sputnik / Виктор Толочко Определены банки, которые будут давать льготные кредиты на жилье

Там пояснили, что рабочая группа создана по распоряжению премьер-министра Андрея Кобякова. Руководителем группы назначен министр архитектуры и строительства Александр Кручанов. В состав группы вошли также представители министерств экономики, финансов, юстиции и жилищно-коммунального хозяйства, а также Аппарата Совмина, банков, облисполкомов и Минского горисполкома.

"Межведомственной рабочей группе поручено утвердить до 7 января 2017 года план мероприятий по разработке проектов нормативных правовых актов, а также принятию иных мер по внедрению механизма адресной государственной поддержки и обеспечить его реализацию", — пояснили в пресс-службе.

При необходимости межведомственная рабочая группа может привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления.

Минстройархитектуры совместно с Национальным банком, Минфином, Минэкономики, Беларусбанком, Белагропромбанком, облисполкомами и Мингорисполкомом необходимо до 15 февраля 2017 года разработать и внести в правительство проекты нормативных правовых актов, обеспечивающих функционирование механизма адресной господдержки.