Северный горно-обогатительный комбинат, который находится в Кривом Роге, приобретет в 2016—2017 годах 14 большегрузных самосвалов БелАЗ. Сумма инвестиций на обновление автопарка составляет около 500 миллионов гривен (18 млн долларов).





Как пишет Кривбасс On-Line , данный контракт реализуется в рамках инвестиционной программы 2017 года для увеличения объемов производства.

У Северного ГОКа большие задачи. В 2018 году компания планирует нарастить объемы производства до 15 млн тонн концентрата. С этой целью уже сейчас обновляется парк карьерных самосвалов, приобретается другая техника, сказал генеральный директор Северного ГОКа Павел Тимошенко.

В декабре прошлого года уже введен в эксплуатацию первый БЕЛАЗ. Он работает на вывозке горной массы в Первомайском карьере.

Контролирующим акционером Северного ГОКа является группа Метинвест донецкого бизнесмена Рината Ахметова. Его состояние американское издание Forbes оценивает в 2,3 млрд долларов, что соответствует 771-м месту в рейтинге самых богатых бизнесменов мира. Впрочем, среди украинских бизнесменов это лучший результат.

Недавно мы сообщали, что российский миллиардер белорусского происхождения Андрей Мельниченко закупил 28 БЕЛАЗов. Они будут работать в пяти карьерах крупнейшего в России производителя угля группы СУЭК.

Данные контакты радуют руководство жодинского завода. Портфель заказов на 1-е полугодие 2017 года уже сформирован. Объем производства планируется увеличить на 15%, а экспорта — на 11,7%, что позволяет с уверенностью смотреть в будущее, говорится в сообщении пресс-службы БЕЛАЗа. По данным жодинского предприятия, среди пяти ведущих мировых производителей карьерной техники по итогам 9 месяцев 2016 года БЕЛАЗ стал единственным, кому удалось сработать с положительным приростом продаж — плюс 5%, в то время как у других компаний падение продаж составило от 27 до 86%.