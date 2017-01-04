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В МИД Литвы назвали имя спецпосла по вопросам БелАЭС
04.01.2017 22:52 — Новости Экономики | Tut.by
В среду, 4 января, Министерство иностранных дел Литвы приняло решение о назначении дипломата Дарюса Дегутиса послом для выполнения особых задач по вопросам строящейся в Островце Белорусской АЭС. Об этом
Решение о назначении спецпосланника по вопросам БелАЭС было принято во время встречи министров иностранных дел, энергетики и защиты окружающей среды еще
«Дегутис будет предлагать сформированную позицию Литвы по БелАЭС, связанную с ядерной безопасностью, проблемами защиты окружающей среды, будет также следить за ситуацией в национальном, региональном, международном масштабе, присоединится к координации действий между литовскими ведомствами», — говорится в сообщении МИД страны.
Кроме того, дипломат будет представлять позицию Литвы, сотрудничая с международным сообществом, делиться информацией со всеми странами, ответственными за радиационную и ядерную безопасность, защиту окружающей среды, с правительственными и неправительственными организациями, парламентами.
Дарюс Дегутис работает в МИД Литвы с 1991 года. Ранее работал в дипломатических представительствах Дании и США. Был послом Литвы в Польше и Израиле.
Литва, напомним, выступает последовательным критиком строительства БелАЭС в Островце вблизи своей границы.
Последний инцидент был связан с доставкой на БелАЭС нового корпуса реактора. Недалеко от станции Славное Толочинского района Витебской области корпус
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Им стал Дарюс Дегутис. Ранее он работал в дипломатических представительствах Дании и США, был послом Литвы в Польше и Израиле.
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