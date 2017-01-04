В среду, 4 января, Министерство иностранных дел Литвы приняло решение о назначении дипломата Дарюса Дегутиса послом для выполнения особых задач по вопросам строящейся в Островце Белорусской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.



Дарюс Дегутис. Фото: DELFI (M.Ažušilio nuotr)

Решение о назначении спецпосланника по вопросам БелАЭС было принято во время встречи министров иностранных дел, энергетики и защиты окружающей среды еще 3 января , однако в МИД Литвы не называли имя дипломата.

«Дегутис будет предлагать сформированную позицию Литвы по БелАЭС, связанную с ядерной безопасностью, проблемами защиты окружающей среды, будет также следить за ситуацией в национальном, региональном, международном масштабе, присоединится к координации действий между литовскими ведомствами», — говорится в сообщении МИД страны.

Кроме того, дипломат будет представлять позицию Литвы, сотрудничая с международным сообществом, делиться информацией со всеми странами, ответственными за радиационную и ядерную безопасность, защиту окружающей среды, с правительственными и неправительственными организациями, парламентами.

Дарюс Дегутис работает в МИД Литвы с 1991 года. Ранее работал в дипломатических представительствах Дании и США. Был послом Литвы в Польше и Израиле.

Литва, напомним, выступает последовательным критиком строительства БелАЭС в Островце вблизи своей границы. Она требует большей прозрачности и открытости в данном вопросе.

Последний инцидент был связан с доставкой на БелАЭС нового корпуса реактора. Недалеко от станции Славное Толочинского района Витебской области корпус задел опору контактной сети железной дороги. По информации официальных источников, касание было незначительным, корпус реактора не поврежден . Прибывший на БелАЭС корпус установят на первом энергоблоке вместо «упавшего» летом 2016 года. По поводу данного происшествия Литва вручила белорусской стороне ноту .