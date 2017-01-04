Инвестиционный климат сначала нужно создать, а затем не вмешиваться в экономику.

Совершенствование инвестиционного климата в Беларуси займется межведомственная рабочая группа во главе с первым вице-премьером Василием Матюшевским. Группа создана по распоряжению премьер-министра Андрея Кобякова еще 30 декабря.

В состав межведомственной рабочей группы вошли представители различных министерств и ведомств, облисполкомов и Минского горисполкома, Национального банка, Палаты представителей, а также ГУ ”Национальное агентство инвестиций и приватизации“ и ГНУ ”НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь“. Группа может привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, других организаций.

Госорганам поручено до 1 февраля представить в Министерство экономики предложения по совершенствованию инвестиционного климата в Республике Беларусь и корректировке законодательства в сфере инвестиций.

В свою очередь Минэкономики должно до 20 февраля внести на рассмотрение межведомственной рабочей группы проект плана мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата в Республике Беларусь.

"Инвестиционный климат надо сначала создать"

Председатель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин считает, что для начала надо создать инвестиционный климат и развивать национальный бизнес. А иностранный инвестор сам придет, если увидит, что белорусский бизнес существует в комфорте.

- Урожайным на инвестиции нельзя назвать ни один год.

В Беларусь поступает не так много иностранных инвестиций, национальных частных инвестиций тоже немного уже хотя бы потому, что у нас мало частного капитала. Мне вообще непонятен инвестиционный фетишизм и такое низкопоклонничество перед иностранными инвесторами. В конце концов, почему мы стремимся привлечь в Беларусь неких варягов, но не уделяем должного внимания развитию внутренних инвестиций, и прежде всего, развитию малого и среднего предпринимательства. Ведь любой иностранный инвестор, желая вложиться в конкретную страну, смотрит на отношение к национальному бизнесу. Соединенные Штаты можно критиковать – за внешнюю политику, за социализм Обамы, за многие вещи, но почему-то иностранный капитал стремиться в США. И никакой Обама, никакой Трамп инвесторов не пугают.

Более того, в развитых странах не создаются никакие группы по привлечению инвесторов, никто никого не заманивает; в конце концов, создание преференций для иностранных инвесторов – удел государств третьего мира.

Нужно делать страну привлекательной для своего бизнеса и создавать условия для роста национального бизнеса. А иностранцы сами придут – если белорусскому бизнесу станет комфортно. Создание всяческих групп по совершенствованию инвестклимата – несколько наивно, или слишком оптимистично. В Беларуси вначале следовало бы создать инвестиционный климат, а не его совершенствовать. А чтобы создать благоприятный инвестиционный климат, прежде всего нужно сократить бюрократию, сократить вмешательство государства в экономику, а самое главное – установить – стабильные, простые, всем понятные правила игры на рынке. Трудно создавать барьеры, а для устранения барьеров чиновникам нужно всего-то перестать работать. Если чиновники будут приходить на свои рабочие места, читать газету «СБ, Беларусь сегодня» и слушать политинформацию, но при этом не будут заниматься бесконечным бумагомарательством, ненужным нормотворчеством и волокитой, хороший инвестиционный климат появится сам собой.

Экономист Виктор Терещенко назвал создание межведомственной группы "очередной болтовней" с предсказуемым результатом работы:

- Поступила очередная команда Матюшевскому, команда которого напишет очередной отчет, но никаких изменений не произойдет.

Прямые инвестиции под получение прибыли сокращаются, инвестиции в основной капитал – сокращаются, люди вывозят свой капитал за рубеж: в Россию, в Польшу – куда угодно, только не в Беларуси. Что может сделать чиновник? - задается риторическим вопросом экономист.