Беларусь подняла тарифы на транзит нефти по магистральным трубопроводам через территорию страны. Такое решение содержится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которое 4 января опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.



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Речь идет о транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» из России в другие страны Европы.

Документ вступает в силу с 1 февраля 2017 года и будет действовать до 31 марта 2017 года.

Маршрутное направление Тариф в российских рублях

за 1 тонну (без учета НДС) до 1.02.2017 С 01.02 по 31.03.2017 Унеча (Высокое) — Адамова Застава 267,32 287,9 Унеча (Высокое) — Броды 114,82 123,66 Невель — Полоцк — открытое акционерное общество «Нафтан» 32,31 35,16 Унеча (Высокое) — Полоцк — открытое акционерное общество «Нафтан» 120,76 134,96 Унеча (Высокое) — Мозырь — открытое акционерное общество «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» 56,97 61,36

Таким образом тарифы на транспортировку нефти из России для белорусской «Гомельтранснефть Дружба» повысились на 7,7%, а для «Полоцктранснефть Дружба» — 11,76%.

Это повышение полностью согласуется с заявлением Федеральной антимонопольной службы России от 28 декабря. Тогда в Москве заявили, что тарифы на транзит согласованы, но в Минске отметили, « что ничего еще не решено ».

Напомним, Беларусь предлагала повысить тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 20,5% на фоне полыхающего нефтегазового конфликта между странами. «Транснефть» сочла экономически обоснованным рост тарифов по двум веткам крупнейшего магистрального нефтепровода «Дружба», проходящего по территории Беларуси, через Гомель — на 5,8%, через Полоцк — на 11,76%.

Судя по поставновлению, стороны пришли к компромиссу, предложенному Москвой.

Однако между странами до сих пор не решены вопросы с объемом поставок нефти на 2017 год, а также стоимости газа и погашения задолженности за «голубое топливо» .