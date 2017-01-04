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Москва предложила, Минск согласился: Беларусь повысила тарифы на транзит нефти
05.01.2017 01:09 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь подняла тарифы на транзит нефти по магистральным трубопроводам через территорию страны. Такое решение содержится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которое 4 января
Речь идет о транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» из России в другие страны Европы.
Документ вступает в силу с 1 февраля 2017 года и будет действовать до 31 марта 2017 года.
Таким образом тарифы на транспортировку нефти из России для белорусской «Гомельтранснефть Дружба» повысились на 7,7%, а для «Полоцктранснефть Дружба» — 11,76%.
Это повышение
Напомним, Беларусь предлагала повысить тарифы на транзит российской нефти по своей территории
Судя по поставновлению, стороны пришли к компромиссу, предложенному Москвой.
Однако между странами до сих пор не решены вопросы
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Тарифы на транспортировку нефти из России для белорусской "Гомельтранснефть Дружба" повысились на 7,7%, а для "Полоцктранснефть Дружба" - 11,76%. Новые тарифы будут...
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