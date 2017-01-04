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Москва предложила, Минск согласился: Беларусь повысила тарифы на транзит нефти

05.01.2017 01:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь подняла тарифы на транзит нефти по магистральным трубопроводам через территорию страны. Такое решение содержится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которое 4 января опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


Фото: Reuters

Речь идет о транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» из России в другие страны Европы.

Документ вступает в силу с 1 февраля 2017 года и будет действовать до 31 марта 2017 года.

Маршрутное направление

Тариф в российских рублях
за 1 тонну (без учета НДС)

до 1.02.2017

С 01.02 по 31.03.2017

Унеча (Высокое) — Адамова Застава

267,32

287,9

Унеча (Высокое) — Броды

114,82

123,66

Невель — Полоцк — открытое акционерное общество «Нафтан»

32,31

35,16

Унеча (Высокое) — Полоцк — открытое акционерное общество «Нафтан»

120,76

134,96

Унеча (Высокое) — Мозырь — открытое акционерное общество «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»

56,97

61,36

Таким образом тарифы на транспортировку нефти из России для белорусской «Гомельтранснефть Дружба» повысились на 7,7%, а для «Полоцктранснефть Дружба» — 11,76%.

Это повышение полностью согласуется с заявлением Федеральной антимонопольной службы России от 28 декабря. Тогда в Москве заявили, что тарифы на транзит согласованы, но в Минске отметили, «что ничего еще не решено».

Напомним, Беларусь предлагала повысить тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 20,5% на фоне полыхающего нефтегазового конфликта между странами. «Транснефть» сочла экономически обоснованным рост тарифов по двум веткам крупнейшего магистрального нефтепровода «Дружба», проходящего по территории Беларуси, через Гомель — на 5,8%, через Полоцк — на 11,76%.

Судя по поставновлению, стороны пришли к компромиссу, предложенному Москвой.

Однако между странами до сих пор не решены вопросы с объемом поставок нефти на 2017 год, а также стоимости газа и погашения задолженности за «голубое топливо».

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Тарифы на транспортировку нефти из России для белорусской "Гомельтранснефть Дружба" повысились на 7,7%, а для "Полоцктранснефть Дружба" - 11,76%. Новые тарифы будут...

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