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В гостях у дизайнера. Двухкомнатная квартира в английском стиле с глобальной перепланировкой, белорусской мебелью и двумя ванными комнатами
05.01.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Ирина вместе с мужем Валентином приобрели двухкомнатную квартиру в новом доме 8 лет назад. На тот момент у супругов был один ребенок, теперь их двое — обстановка подстраивалась и под этот факт. Квартира площадью 76 кв.м была свободной планировки. Лишь санузлы были отделены перегородками. Если смотреть на квартиру в плане, то в самом ее центре «кубом» были выделены санузлы, остальное пространство оставалось свободным. Что касается отделки, то квартира сдавалась без нее.
Раньше справа от входа в квартиру был коридор, ведущий в спальню, по прямой — кухня, а чуть левее — вход в гостиную. Сейчас проход в спальню заложили кирпичной стеной, благодаря чему со стороны прихожей разместился шкаф, а со стороны спальни — вход в приватный санузел. За счет этого небольшого коридора оба санузла были расширены. Один было решено сделать гостевым — вход в него расположен со стороны прихожей, второй — приватным, войти в него можно только со стороны спальни.
Вход в гостиную спланировали под углом 45 градусов, наискось, а не стандартно прямо. К гостиной примыкает балкон, который было решено сделать частью помещения, утеплив его, установив электрическую систему «теплый пол». Также были заменены двери на балкон, больше подходящие по стилю.
После перепланировки в квартире организовались следующие зоны: спальня, две ванные комнаты, гардеробная, совмещенные кухня-столовая, гостиная-детская и балкон — зимний сад.
— Мы изначально хотели английский стиль с использованием состаренной мебели. Мы не приверженцы минимализма или лофта, нам хотелось более высокой эстетики, хотелось создать атмосферу загородного дома. Плюс у нас дети, поэтому нужно было думать о практичности и функционале. Семьям с детьми на заметку: на состаренной мебели не видно детских рисунков, а также дефектов после игры в хоккей. Все выглядит, как-будто так и было, — поделилась Ирина.
— Я тоже не люблю минимализм. Мне нравится «мебельный целлюлит», когда много мебели, когда нет пустых углов, много деталей и аксессуаров. Мне в этом интерьере комфортно, уютно. Мы делали его для себя, — добавил Валентин.
Когда заходишь в прихожую, в глаза бросается много дверей: в гардеробную, гостиную, кухню, санузел и шкаф. Такое количество обычных дверей выглядело бы не очень хорошо, поэтому Ирина решила сделать их фасады зеркальными, чтобы визуально пространство не было загромождено, а даже расширилось. Также для визуального увеличения пространства все двери в прихожей сделаны практически до потолка. На полу уложена плитка, стены оклеены обоями, потолок подшит гипсокартоном. Обратите внимание на мебель: часть была куплена у итальянских производителей, а вот состаренный комод-бюро, который является главным акцентом прихожей — дело рук белорусского мастера Руслана Морсика.
Далее, гостиная и по совместительству детская комната. Здесь мы замечаем электрокамин, обрамленный мраморной мозаикой, который делает отсылку к загородному дому. На стене висит большая картина, где изображен старший сын Ирины и Валентина, созданная в художественной мастерской PrimoGatto. Картина обрамлена массивной рамой, традиционной для английского стиля. Мебель в гостиной вся белорусская, корпусная ― заказывалась по индивидуальному проекту в «Гарант 100», мягкая — FURMAN.
Утепленный балкон с двойными распашными дверями имитирует патио, традиционное для английского дома. После утепления и установки теплого пола стены на балконе были оштукатурены, а после художники расписали его наподобие цветущего сада, с рыбами в ручье, птицами и бабочками в небе.
— В спальне, столовой и гостиной на полу уложен паркет. Под ним — фанера, которая нужна для того, чтобы создать жесткое основание. В ванной и прихожей — плитка. На стене в спальне обои. Подготовка стен во многом зависит от толщины и фактурности обоев. Например, для тонких обоев стены должны быть подготовлены не хуже, чем для покраски. В спальне у нас толстые обои. Они не требовали досконального выравнивания. В кухне мы использовали декоративную штукатурку, которая тоже не требовала идеальной подготовки. В прихожей и гостиной на стенах также обои, — рассказал Валентин.
В кухне кроме декоративной штукатурки дополнительным декором служат полиуретановые колонны. Ирина и Валентин не советуют использовать полиуретан, так как он подвержен усыханию и деформации во время зимнего отопительного периода. Лучше заменить его на гипс, который гораздо прочнее и долговечнее, а также эстетичнее. Корпусная мебель для кухни была сделана по индивидуальному заказу у белорусской компании «Гарант-100». Фасады — из массива, столешница — из гранита. Мебель для столовой группы была приобретена на распродаже в салоне итальянской мебели. Кресла куплены у белорусской фирмы Furman.
Мебель для спальни также была куплена у «Гарант-100». Все карнизы в спальне кованые. Кстати, в спальне установлены французские окна, которые снаружи также оформлены коваными цветочницами. Декоративные элементы ковки повторяют декор на люстре и бра, найденных на мебельной выставке и купленных по сниженной цене.
Главным акцентом спальни является выполненная вручную большая шпалера. Ее узор — это сборка популярных сюжетов для шпалер XVI века. Тема этой — любовь двух павлинов, которые изображены в центре композиции, а внизу надпись на латыни: «Любовь победит все». Произведена шпалера в художественной мастерской дизайн-студии PrimoGatto. Кстати, производство на таком высоком уровне организовано лишь в трех местах в мире: в Беларуси, во Франции и Непале.
— В гостевом санузле установлена ванная, умывальник и унитаз. Плитка здесь использована итальянского производителя. По стоимости она была примерно на уровне «Керамина», однако эта выглядит презентабельно благодаря декоративным рельефным элементам и узорам. Мебель для ванной мы также заказывали у «Гарант-100». Все аксессуары, карниз для ванной шторки мы заказывали в кузнечной мастерской «Дизайн-студии Стиль», — рассказала Ирина.
Второй санузел примыкает к спальне. Здесь отведено место для большой душевой без поддона, для умывальника, биде и унитаза. Одну из стен закрывает собой большой хозяйственный шкаф, где спрятаны стиральная и сушильная машины, а также хватило места для хранения вещей. В этом санузле уложена темная плитка также итальянского производителя. Вся сантехника произведена испанской фабрикой Porcelanosa.
— Всего на черновые работы ушло примерно три месяца, еще столько же заняла чистовая отделка. Вообще скорость ремонта зависит от трех составляющих: финансовый вопрос, квалификация строителей и скорость принятия решений по ремонту. Мы быстро решили вопросы с планировкой и черновой отделкой. Переехали сюда, когда были готовы санузлы и кухня. Мебель докупалась постепенно по мере возможности.
Ни один дом, который строится, не вписывается в те нормы, которые позволяют сразу приступить к чистовой отделке. Первым делом нужно поменять буквально все, чтобы потом не сталкиваться с трудностями, — объяснил Валентин.
Фото: Феликс Сиваков
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В гостях у дизайнера. Двухкомнатная квартира в английском стиле с глобальной перепланировкой, белорусской мебелью и двумя ванными комнатами
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