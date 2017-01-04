— Я тоже не люблю минимализм. Мне нравится «мебельный целлюлит», когда много мебели, когда нет пустых углов, много деталей и аксессуаров. Мне в этом интерьере комфортно, уютно. Мы делали его для себя, — добавил Валентин.

Когда заходишь в прихожую, в глаза бросается много дверей: в гардеробную, гостиную, кухню, санузел и шкаф. Такое количество обычных дверей выглядело бы не очень хорошо, поэтому Ирина решила сделать их фасады зеркальными, чтобы визуально пространство не было загромождено, а даже расширилось. Также для визуального увеличения пространства все двери в прихожей сделаны практически до потолка. На полу уложена плитка, стены оклеены обоями, потолок подшит гипсокартоном. Обратите внимание на мебель: часть была куплена у итальянских производителей, а вот состаренный комод-бюро, который является главным акцентом прихожей — дело рук белорусского мастера Руслана Морсика.

Далее, гостиная и по совместительству детская комната. Здесь мы замечаем электрокамин, обрамленный мраморной мозаикой, который делает отсылку к загородному дому. На стене висит большая картина, где изображен старший сын Ирины и Валентина, созданная в художественной мастерской PrimoGatto. Картина обрамлена массивной рамой, традиционной для английского стиля. Мебель в гостиной вся белорусская, корпусная ― заказывалась по индивидуальному проекту в «Гарант 100», мягкая — FURMAN.

Утепленный балкон с двойными распашными дверями имитирует патио, традиционное для английского дома. После утепления и установки теплого пола стены на балконе были оштукатурены, а после художники расписали его наподобие цветущего сада, с рыбами в ручье, птицами и бабочками в небе.