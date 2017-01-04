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Золотовалютные резервы за год выросли на 18%, прирост в 2,5 раза перекрыл прогноз

05.01.2017 09:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Золотовалютные резервы Беларуси в декабре 2016 года в международном определении увеличились на 88,9 млн долларов, достигнув 4,927 млрд долларов в эквиваленте, по предварительным данным на 1 января 2017 года, сообщила пресс-служба Нацбанка.

За 2016 год ЗВР выросли на 18%, или на 751,4 млн долларов при прогнозе 300 млн. Эксперты обращают внимание на то, что декабрь стал одиннадцатым месяцем роста ЗВР — рекорд продолжительности с 2003 года. Предыдущий период постоянного роста был с августа 2009 по январь 2010, тогда ЗВР выросли с 2,6 млрд до 5,6 млрд долларов.

В национальном определении объем золотовалютных резервов за месяц уменьшился на 128,5 млн долларов и на 1 января составил 5,185 млрд долларов в эквиваленте.

Увеличению золотовалютных резервов способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

Основными факторами роста уровня золотовалютных резервов в нынешнем году стали чистая покупка Нацбанком иностранной на бирже, сформировавшаяся в результате превышения предложения валюты над спросом на внутреннем валютном рынке, привлечение средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление двух траншей финансового кредита ЕФСР, поступление средств от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также увеличение стоимости золота на международном рынке драгоценных металлов.

До конца года Беларусь рассчитывала пополнить ЗВР третьим траншем кредита ЕФСР в размере 300 млн долларов, но пока он не получен. https://news.tut.by/economics/522855.html

Власти Беларуси планируют в 2017 году увеличить ЗВР не менее чем на 500 млн долларов, до 5,4 млрд долларов в эквиваленте.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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За 2016 год ЗВР выросли на 18%, или на 751,4 млн долларов при прогнозе 300 млн. Эксперты обращают внимание на то, что декабрь стал одиннадцатым месяцем роста ЗВР - рекорд...

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