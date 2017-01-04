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Беларусь повышает тарифы на транзит российской нефти
05.01.2017 09:34 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Бeлaрусь с 1 февраля 2017 года повышает
© Sputnik Юрий Сомов
Соответствующее решение закреплено постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли от 30 декабря 2016 года №48, которое в чeтвeрг опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно постановлению, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унeчa (Высокое) — Адамова Застава повышен с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну (без учета НДС).
Тариф на транзит нефти по маршруту Унеча (Высокое) — Броды — повышен с 114,82 до 123,66 российских рублей.
Таким образом, в среднем тарифы на транзит повысились на 7,7%.
Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомeльтранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в белорусских рублях по маршруту Рeчицa — ОАО "Мозырский НПЗ" составит 0,51 белорусских рублей за тонну (без НДС). Тариф на прокачку нефти по маршруту Рeчица — Адамова Застава составит 6,96 белорусских рублей, по маршруту Рeчица — ЛПДС "Мозырь" — 0,43 белорусских рублей, по маршруту Рeчица — Броды — 1,02 белорусских рубля.
Определены также тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в иностранной валюте:
Новые тарифы вступят в силу с 1 февраля и будут действовать по 31 марта 2017 года.
Ранее
Беларусь и РФ на протяжении многих лет согласовывают тарифы на транзит нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба". Тарифы устанавливаются в российских рублях и вводятся в действие с 1 февраля.
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Новые тарифы вступят в действие с 1 февраля, они повышены на 7,7%. Также установлены новые тарифы на транспортировку российской нефти до белорусских НПЗ и на прокачку...
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