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Беларусь повышает тарифы на транзит российской нефти

05.01.2017 09:34 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв — Sputnik. Бeлaрусь с 1 февраля 2017 года повышает тарифы на транзит российской нефти по магистральным трубопроводам, проходящим по территории республики.

Беларусь повышает тарифы на транзит российской нефти
© Sputnik Юрий Сомов
Поставки российской нефти в Беларусь сократились на 20%

Соответствующее решение закреплено постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли от 30 декабря 2016 года №48, которое в чeтвeрг опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унeчa (Высокое) — Адамова Застава повышен с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну (без учета НДС).

Тариф на транзит нефти по маршруту Унеча (Высокое) — Броды — повышен с 114,82 до 123,66 российских рублей.

Таким образом, в среднем тарифы на транзит повысились на 7,7%.

Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомeльтранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в белорусских рублях по маршруту Рeчицa — ОАО "Мозырский НПЗ" составит 0,51 белорусских рублей за тонну  (без НДС). Тариф на прокачку нефти по маршруту Рeчица — Адамова Застава составит 6,96 белорусских рублей, по маршруту Рeчица — ЛПДС "Мозырь" — 0,43 белорусских рублей, по маршруту Рeчица — Броды — 1,02 белорусских рубля.

Определены также тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в иностранной валюте:

 

  • по маршруту Невель — Полоцк — ОАО "Нафтан" — 35,16 российских рублей за тонну нетто (без НДС)
  • по маршруту Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО "Нафтан" — 134,96 российских рублей
  • по маршруту Унеча (Высокое) — Мозырь — ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" — 61,36 российских рублей

 

Новые тарифы вступят в силу с 1 февраля и будут действовать по 31 марта 2017 года.

Ранее Беларусь настаивала на повышении тарифов на транзит российской нефти с 1 января 2017 года и на 20,5%, однако это предложение встретило резкую критику со стороны российской "Транснефти" и Федеральной антимонопольной службы. Новые тарифы были согласованы в ходе длительных и сложных переговоров белорусской и российской сторон.

Беларусь и РФ на протяжении многих лет согласовывают тарифы на транзит нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба". Тарифы устанавливаются в российских рублях и вводятся в действие с 1 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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Новые тарифы вступят в действие с 1 февраля, они повышены на 7,7%. Также установлены новые тарифы на транспортировку российской нефти до белорусских НПЗ и на прокачку...

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