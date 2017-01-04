МИНСК, 5 янв — Sputnik. Бeлaрусь с 1 февраля 2017 года повышает тарифы на транзит российской нефти по магистральным трубопроводам, проходящим по территории республики.



© Sputnik Юрий Сомов Поставки российской нефти в Беларусь сократились на 20%

Соответствующее решение закреплено постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли от 30 декабря 2016 года №48, которое в чeтвeрг опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унeчa (Высокое) — Адамова Застава повышен с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну (без учета НДС).

Тариф на транзит нефти по маршруту Унеча (Высокое) — Броды — повышен с 114,82 до 123,66 российских рублей.

Таким образом, в среднем тарифы на транзит повысились на 7,7%.

Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомeльтранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в белорусских рублях по маршруту Рeчицa — ОАО "Мозырский НПЗ" составит 0,51 белорусских рублей за тонну (без НДС). Тариф на прокачку нефти по маршруту Рeчица — Адамова Застава составит 6,96 белорусских рублей, по маршруту Рeчица — ЛПДС "Мозырь" — 0,43 белорусских рублей, по маршруту Рeчица — Броды — 1,02 белорусских рубля.

Определены также тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в иностранной валюте:

по маршруту Невель — Полоцк — ОАО "Нафтан" — 35,16 российских рублей за тонну нетто (без НДС)

по маршруту Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО "Нафтан" — 134,96 российских рублей

по маршруту Унеча (Высокое) — Мозырь — ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" — 61,36 российских рублей

Новые тарифы вступят в силу с 1 февраля и будут действовать по 31 марта 2017 года.

Ранее Беларусь настаивала на повышении тарифов на транзит российской нефти с 1 января 2017 года и на 20,5% , однако это предложение встретило резкую критику со стороны российской "Транснефти" и Федеральной антимонопольной службы. Новые тарифы были согласованы в ходе длительных и сложных переговоров белорусской и российской сторон.

Беларусь и РФ на протяжении многих лет согласовывают тарифы на транзит нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба". Тарифы устанавливаются в российских рублях и вводятся в действие с 1 февраля.