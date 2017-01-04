В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Повышены тарифы на транзит российской нефти Так, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава...

Так, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава повышен с 267,32 до 287,90 российского рубля за тонну (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) — Броды — с 114,82 до 123,66 российского рубля. Тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Речица — ОАО "Мозырский НПЗ" при осуществлении расчетов в белорусских рублях повышены до 0,51 рубля за тонну (без НДС), по маршруту Речица — Адамова Застава — до 6,96 рубля, по маршруту Речица — линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" — до 0,43 рубля, Речица — Броды — до 1,02 рубля. Таким образом, повышение тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" составило 7,7%. На 11,76% повышены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в иностранной валюте: по маршруту Невель — Полоцк — ОАО "Нафтан" — до 35,16 российского рубля за тонну (без НДС), Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО "Нафтан" — до 134,96 российского рубля, Унеча (Высокое) — Мозырь — ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" — до 61,36 российского рубля. Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года. Ранее Беларусь запрашивала повышение тарифов на транспортировку нефти из России для ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 20,5%. "Мы сочли необоснованным их повышение на 20,5%", — заявил в конце декабря начальник управления топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы России Дмитрий Махонин. В соответствии с методикой, по словам Махонина, тариф будет повышен на "инфляция плюс 3%, то есть 7,7%". В свою очередь ОАО "Полоцктранснефть Дружба" ранее согласилось с предложением "Транснефти" увеличить тариф на транспортировку нефти из РФ на 11,76% в 2017 году вместо 20,5%. Беларусь собиралась повысить тарифы на транзит российской нефти еще в 2016 году. Документ о повышении тарифов в среднем на 50% должен был вступить в силу 11 октября, однако накануне, 10 октября, вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщил об отмене повышения тарифов на транзит в обмен на восстановление объемов поставок нефти из России.