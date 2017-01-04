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Беларусь к началу 2017 года нарастила ЗВР до $4,9 млрд
05.01.2017 09:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Золотовалютные резервы Беларуси, рассчитанные по стандартам МВФ, за декабрь 2016 года увеличились на 88,9 миллионов долларов и, по предварительным данным, на 1 января 2017 года составили 4 миллиарда 927,2 миллионов долларов, сообщили Sputnik в Национальном банке страны.
© Sputnik / Виктор Толочко
ЗВР Беларуси, рассчитанные по национальным стандартам, за декабрь сократились на 128,5 миллионов долларов и на 1 января 2017 года составили 5 миллиардов 185 миллионов долларов.
За 2016 год ЗВР страны по стандартам МВФ выросли на 751,4 миллиона долларов, в расчете по нацстандартам — на 717,3 миллиона долларов, следует из статистики Нацбанка.
Основными факторами роста уровня ЗВР стали чистая покупка Нацбанком валюты, которая сформировалась сформировавшаяся в результате превышения предложения валюты над спросом на нее на внутреннем валютном рынке. Также росту ЗВР способствовало привлечение средств от продажи Нацбанком и Минфином валютных гособлигаций, поступление двух траншей финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поступление средств от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Еще одним фактором, обусловившим рост ЗВР, стал рост стоимости золота на международном рынке драгоценных металлов.
Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Нацбанком и правительством внешних и внутренних валютных обязательств.
В Нацбанке подчеркнули, что в 2016 году правительство и Нацбанк полностью исполнили свои обязательства по внешнему и внутреннему валютному долгу.
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За декабрь они выросли на 88,9 миллионов долларов, за год прирост составил 751,4 миллиона долларов. Рост резервов был обеспечен за счет чистой покупки валюты Нацбанком,...
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