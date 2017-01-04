МИНСК, 5 янв — Sputnik. Золотовалютные резервы Беларуси, рассчитанные по стандартам МВФ, за декабрь 2016 года увеличились на 88,9 миллионов долларов и, по предварительным данным, на 1 января 2017 года составили 4 миллиарда 927,2 миллионов долларов, сообщили Sputnik в Национальном банке страны.



© Sputnik / Виктор Толочко Совмин: средний курс доллара в 2017 году составит 2 рубля 21 копейка

ЗВР Беларуси, рассчитанные по национальным стандартам, за декабрь сократились на 128,5 миллионов долларов и на 1 января 2017 года составили 5 миллиардов 185 миллионов долларов.

За 2016 год ЗВР страны по стандартам МВФ выросли на 751,4 миллиона долларов, в расчете по нацстандартам — на 717,3 миллиона долларов, следует из статистики Нацбанка.

Основными факторами роста уровня ЗВР стали чистая покупка Нацбанком валюты, которая сформировалась сформировавшаяся в результате превышения предложения валюты над спросом на нее на внутреннем валютном рынке. Также росту ЗВР способствовало привлечение средств от продажи Нацбанком и Минфином валютных гособлигаций, поступление двух траншей финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поступление средств от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Еще одним фактором, обусловившим рост ЗВР, стал рост стоимости золота на международном рынке драгоценных металлов.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Нацбанком и правительством внешних и внутренних валютных обязательств.

В Нацбанке подчеркнули, что в 2016 году правительство и Нацбанк полностью исполнили свои обязательства по внешнему и внутреннему валютному долгу.