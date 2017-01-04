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Телеханский завод столярных изделий проводит повторную подписку на акции допвыпуска
05.01.2017 09:38 — Новости Экономики | Tut.by
ОАО «Телеханский завод столярных изделий» проводит повторную открытую подписку на акции дополнительного выпуска,
Решение об увеличении уставного фонда предприятия путем эмиссии дополнительных акций принято на внеочередном общем собрании акционеров. Планируемый объем эмиссии составляет 5 миллионов рублей. К продаже предлагается 2 118 645 акций стоимостью 2,36 рубля каждая. Заявки от претендентов принимаются по 26 января. Заключить договор и внести вклад в уставный фонд общества можно будет с 27 января по 27 июня. В виде неденежного вклада возможно также внесение в уставный фонд нового (не бывшего в употреблении) оборудования, отвечающего современным техническим требованиям.
Открытая подписка на акции дополнительного выпуска проводится с целью реализации проекта по модернизации производства ОАО «Телеханский завод столярных изделий» и пополнения оборотных средств общества. Проект предполагает сохранение и упрочение позиций на рынке пиломатериалов и массовых строительных изделий за счет внедрения современных технологий, позволяющих осуществлять глубокую переработку сырья. В планах руководства ОАО — снижение издержек производства за счет оптимизации процессов, выход за пределы рынка Брестской области и увеличение доли экспортных поставок.
По условиям дополнительной эмиссии акций, новые акционеры обязаны сохранить в течение трех лет среднесписочную численность работающих на предприятии, а также производственную деятельность ОАО. Ее перепрофилирование возможно только с согласия Брестского облисполкома по предложению объединения «Брестоблсельстрой».
Телеханский завод столярных изделий как предприятие по производству строительных изделий функционирует с 1953 года. Доля государства в уставном фонде общества составляет более 99%. Держателем контрольного пакета акций является объединение «Брестоблсельстрой».
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Планируемый объем эмиссии составляет 5 миллионов рублей.
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