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Телеханский завод столярных изделий проводит повторную подписку на акции допвыпуска

05.01.2017 09:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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ОАО «Телеханский завод столярных изделий» проводит повторную открытую подписку на акции дополнительного выпуска, сообщили БЕЛТА в Брестском областном территориальном фонде государственного имущества.


Решение об увеличении уставного фонда предприятия путем эмиссии дополнительных акций принято на внеочередном общем собрании акционеров. Планируемый объем эмиссии составляет 5 миллионов рублей. К продаже предлагается 2 118 645 акций стоимостью 2,36 рубля каждая. Заявки от претендентов принимаются по 26 января. Заключить договор и внести вклад в уставный фонд общества можно будет с 27 января по 27 июня. В виде неденежного вклада возможно также внесение в уставный фонд нового (не бывшего в употреблении) оборудования, отвечающего современным техническим требованиям.

Открытая подписка на акции дополнительного выпуска проводится с целью реализации проекта по модернизации производства ОАО «Телеханский завод столярных изделий» и пополнения оборотных средств общества. Проект предполагает сохранение и упрочение позиций на рынке пиломатериалов и массовых строительных изделий за счет внедрения современных технологий, позволяющих осуществлять глубокую переработку сырья. В планах руководства ОАО — снижение издержек производства за счет оптимизации процессов, выход за пределы рынка Брестской области и увеличение доли экспортных поставок.

По условиям дополнительной эмиссии акций, новые акционеры обязаны сохранить в течение трех лет среднесписочную численность работающих на предприятии, а также производственную деятельность ОАО. Ее перепрофилирование возможно только с согласия Брестского облисполкома по предложению объединения «Брестоблсельстрой».

Телеханский завод столярных изделий как предприятие по производству строительных изделий функционирует с 1953 года. Доля государства в уставном фонде общества составляет более 99%. Держателем контрольного пакета акций является объединение «Брестоблсельстрой».

 
 
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