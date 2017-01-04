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Золотовалютные резервы Беларуси в международном определении на 1 января превысили 4,9 млрд долларов США

05.01.2017 10:04 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 5 января. Золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении стандарта МВФ по итогам декабря 2016 года увеличились на 88,9 млн. долларов США и, по предварительным данным, на 1 января 2017 года составили 4 млрд 927,2 млн долларов США в эквиваленте, сообщает Национальный банк.

В национальном определении объем золотовалютных резервов уменьшился на 128,5 млн. долларов США и на 1 января составил 5 млрд 185 млн долларов США в эквиваленте.

"Увеличению золотовалютных резервов способствовали поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов Республики Беларусь облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты", —говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Национальным банком и правительством Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

В целом по итогам 2016 года золотовалютные резервы Республики Беларусь в международном определении выросли на 751,4 млн долларов США, в национальном определении — на 717,3 млн.

Как поясняет Нацбанк, "основными факторами роста уровня золотовалютных резервов стали чистая покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", сформировавшаяся в результате превышения предложения валюты над спросом на нее на внутреннем валютном рынке; привлечение средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте; поступление двух траншей финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития; поступление средств от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также увеличение стоимости золота на международном рынке драгоценных металлов".

При этом правительством и Нацбанком в полном объеме исполнены внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте, подчеркивается в сообщении.

ЗВР являются одним из обязательств Беларуси по заключенной в марте этого года кредитной программе с Евразийским фондом стабилизации и развития. Согласно программе к 1 января 2017 года резервы Беларуси в международном определении должны были составить не менее 4,9 млрд долларов, а к 1 января 2018 года — не менее 5,4 млрд долларов.

Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Минск, 5 января. Золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении стандарта МВФ по итогам декабря 2016 года увеличились на 88,9 млн. долларов США и, по...

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