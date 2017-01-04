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Курсы валют, установленные Национальным банком Беларуси, и котировки наличного рынка на 9.45 5 января 2017 года

05.01.2017 09:50 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 5 января. На 5 января 2017 года Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы иностранных валют:

Доллар США — 1,9707 белорусского рубля (19.707 за единицу валюты без учета деноминации)
Евро — 2,0534 (20.534)
Российский рубль (за 100) — 3,2297 (322,97)
Украинская гривна (за 100) — 7,3397 (733,97)

Корзина валют — 0,2544

По сравнению с предыдущим днем курс доллара вырос на 0,41 копейки (41 рубль; 0,21%), евро — снизился на 0,11 копейки (11 рублей; 0,05%), российского рубля (за 100) — вырос на 1,55 копейки (1,55 рубля за единицу; 0,48%), гривны (за 100) — на 8,29 копейки (8,29 рубля за единицу; 1,14%). Курс корзины валют вырос на 0,32% по сравнению с предыдущим днем и на 0,08% по сравнению с показателем на конец 2016 года.

Коэффициент "евро/доллар" — 1,042, "доллар/российский рубль" — 61,018, "доллар/гривна" — 26,85.

В минских обменных пунктах коммерческих банков 5 января в 9.45 доллар покупали по 1,945—1,962 (19.450—19.620) и продавали по 1,965—1,982 (19.650—19.820) рубля. По сравнению с предыдущим днем средний курс покупки снизился на 0,12 копейки (до 1,9545 рубля), или на 12 рублей (до 19.545), продажи — вырос на 0,14 копейки (до 1,9746 рубля), или на 14 рублей (до 19.746).

Индикативные курсы на остальных сегментах: 1,95—1,96 (19.500—19.600) при покупке, 1,97—1,98 (19.700—19.800) при продаже.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Минск, 5 января. На 5 января 2017 года Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы иностранных валют: Доллар США — 1,9707 белорусского рубля...

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