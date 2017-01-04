Минск, 5 января. Беларусь получила отсрочку на вступление в силу техрегламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Как сообщает пресс-служба Государственного комитета по стандартизации, выпуск в обращение транспортных средств без оснащения их устройствами вызова экстренных оперативных служб в Беларуси возможен до 31 декабря 2018 года. Такое решение принято на совещании по актуальным вопросам в сфере технического регулирования в ЕАЭС в конце декабря 2016 года.

"Данный переходный период позволит завершить в стране все мероприятия по созданию инфраструктуры функционирования системы экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия (в Республике Беларусь это "ЭРА-РБ"), способной взаимодействовать с соответствующими системами стран ЕАЭС", — пояснили в Госстандарте.

Как ранее сообщалось, 1 января 2017 года в соответствии с техническим регламентом "О безопасности колесных транспортных средств" вступает в силу требование об обязательном оснащении автомобилей в союзных странах устройствами вызова экстренных оперативных служб — так называемой тревожной кнопкой. Речь идет о машинах, выпускаемых в ЕАЭС и принадлежащих к типу, оценка соответствия которого не была проведена до названной даты. Требование не распространяется на автомобили, находившиеся в эксплуатации до вступления в силу новой нормы.

В отношении машин, ввозимых физическими лицами из третьих стран, действуют те же требования.

В случае аварии установленное на машине оборудование в автоматическом режиме или при нажатии тревожной кнопки информирует соответствующие службы. Получив сигнал, они максимально быстро направляют свои бригады, в том числе медицинскую, на место происшествия. Соблюдается правило так называемого золотого часа, когда пострадавший имеет наибольшие шансы на выживание.



В пресс-службе Евразийской экономической комиссии ранее отмечали, что большинство типов транспортных средств, выпускаемых в обращение в государствах ЕАЭС, прошли подтверждение по новым требованиям. Так, по информации Минпромторга России, к 20 декабря все основные автомобильные бренды — от массового сегмента (Lada, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen и др.) до премиального (BMW, Mercedes, Porsche, Bentley, Rolls Royce и др.), — поставляющие свою продукцию в союз, завершили либо завершают оснащение автомобилей тревожной системой.

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Алексей Александров, БелаПАН.